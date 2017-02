Stefano Bettarini ricoverato / Isola dei famosi 2017: Video, sulla pagina Instagram della Marcuzzi è in gran forma

ISOLA DEI FAMOSI 2017, STEFANO BETTARINI RICOVERATO IN OSPEDALE: VIDEO, SULLA PAGINA INSTAGRAM DELLA MARCUZZI E' IN GRAN FORMA - Paura passata a L'Isola dei Famosi 2017 per Stefano Bettarini che è stato ricoverato a causa di alcune punture dei tanto temibili mosquitos. L'inviato ora però sta bene tanto che sul profilo di Instagram lo possiamo vedere in un simpatico video-selfie inviato proprio alla conduttrice del programma di Canale 5 Alessia Marcuzzi. In questo mostra il piano di lavoro in una giornata di sole a Cayo Cochinos nel quale si definisce da solo come ''Spy Betta''. Nel commento di Alessia Marcuzzi leggiamo: "Betta Betta combina guai, su dai raccontaci quello che sai degli abitanti di questa città", clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Probabile che Alessia Marcuzzi abbia deciso di pubblicare questo video anche per tranquillizzare i fan molto preoccupati dopo la notizia del ricovero di Stefano Bettarini giunta proprio in giornata.

ISOLA DEI FAMOSI 2017: SAMANTHA DE GRENET CONTRO NATALIE CALDONAZZO, CECCHERINI SI SCHIERA – E’ iniziata la guerra tra le prime donne dell’Isola dei Famosi 2017. Da una parte c’è Samantha De Grenet, la nominata della settimana insieme a Dayana Mello e che sta trascorrendo questi giorni sull’isola dei primitivi e dall’altra c’è Nathalie Caldonazzo che invece èsi è trasferita sull’isola degli evoluti. Tra le due showgirl la guerra è cominciata per la nomination. Sul piede di guerra c’è la De Grenet, convinta che sia stata la Caldonazzo a nominarla. Parlando con i compagna, Samatha tira fuori tutto il suo malumore rivelando di essere rimasta profondamente colpita dal comportamento di una persona che considerava amica. A sostenerla c’è Massimo Ceccherini che le chiede che cosa vuole che faccia per punire la Caldonazzo. Le parole dell’attore toscano provocano la reazione sorridente della showgirl che è pronta a chiedere spiegazioni a Nathalie quando si riuniranno il giorno della puntata. Come reagirà, dunque, la De Grenet quando scoprirà che, in realtà, la Caldonazzo ha nominato Nancy Coppola?

