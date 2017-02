ITALIA, MICHELE SANTORO/ Ospiti e anticipazioni: i giovani al centro, in studio alcuni ragazzi de Il Collegio (puntata oggi, 2 febbraio 2017)

ITALIA, MICHELE SANTORO: OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017: I GIOVANI AL CENTRO DELLA SERATA - Michele Santoro torna sul piccolo schermo di Rai 2 con una nuova puntata del suo Italia, il programma che viaggia da un angolo all’altro del nostro Stivale e punta gli occhi su tutte le situazioni di maggior rilievo. L’appuntamento in programma stasera, giovedì 2 febbraio 2017, sarà dedicato ai giovani: “Come fosse un film”, il reportage protagonista di Italia, mostrerà alcune immagini direttamente dalla nostra Capitale, dove si vedono alcuni ragazzi che spacciano cocaina addirittura all’interno di un edificio scolastico. Sono i giovani di oggi che non sono in grado di rimboccarsi le maniche e cambiare le cose? Oppure, dall’altra parte, l’eredità lasciata dagli adulti è troppo difficile da raccogliere, ricomporre e aggiustare? Il reportage di Italia mostrerà le differenze tra la Roma Nord e la Roma della periferia Sud, tra coloro che hanno potuto godere di agii durante l’infanzia e l’adolescenza, e chi invece fin da piccolissimo ha dovuto fare i conti con la povertà e le difficoltà. Michele Santoro, come sempre, non sarà da solo all’interno dello studio di Italia: anche per l’appuntamento odierno è stato annunciato il nome dei The Pills, ma con il conduttore ci sarà anche Costantino Della Gherardesca - noto volto della seconda rete nazionale, e presentatore di Pechino Express - il filosofo Umberto Galimberti e alcuni dei ragazzi che hanno preso all’esperimento di Magnolia, Il Collegio, da poco conclusosi sempre sul piccolo schermo di Rai 2. Italia, lo ricordiamo, prenderà il via a partire dalle 21.20 circa.

© Riproduzione Riservata.