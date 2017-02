Il commissario Nappi, Enrico Ianniello / La mamma ha chiarito la situazione con Eva (Un passo dal cielo 4, puntata 2 febbraio 2017)

IL COMMISSARIO NAPPI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ENRICO IANNIELLO: IN DIFFICOLTÀ CON EVA (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017) – Tra pochissimo va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 4. In attesa di scoprire quali nuovi fatti scuoteranno la cittadina di San Candido ricordiamo quanto fatto nella passata settimana dal commissario Vincenzo Nappi interpretato dall’attore napoletano Vincenzo Ianniello. Vincenzo si è recato sul set del videoclip di Fedez, che vede Eva come protagonista. Il commissario resta a distanza ma un microfonista gli da delle cuffie per ascoltare i dialoghi e così senza essere visto sente le chiacchiere tra la fidanzata e il rapper. Deluso dalle parole di Eva, Vincenzo va via senza salutarla. In commissariato arriva la notizia che una ragazza della setta di Kroess è stata aggredita in un parcheggio la notte precedente. Francesco dice che dietro tutto c'è proprio Kroess perché non voleva che Ada lasciasse la comunità. Purtroppo per il forestale, Vincenzo inizia a nutrire dei dubbi sui suoi spostamenti e Kroess, quando viene interrogato, dice che a minacciare Ada era proprio Francesco Neri. A casa di Huber, Vincenzo è sempre più sconsolato e non sa come comportarsi con Eva: a risollevargli il morale ci pensa Cristina, che si dice pronta a far saltare il contratto con il rapper. Il piano della ragazza è quello di circuire Fedez e poi pubblicare le foto del suo finto tradimento ma la situazione le si rivolta contro. Prima Huber fraintende le sue parole e crede che Vincenzo sia interessato alla sorella poi Fedez va a denunciarla in commissariato perché gli ha rubato il cellulare. In commissariato Vincenzo è costretto a interrogare Livia, la donna che anni prima ha sporto denuncia per violenza domestica contro il marito e la situazione di Francesco si fa sempre più critica. A incastrarlo ci sono anche le telecamere del parcheggio. La pista del patrigno, che durante l'adolescenza aveva circuito Ada, si rivela un buco nell'acqua e Vincenzo è costretto a inserire Neri tra gli indagati. Quando la vittima dell'aggressione si risveglia, accusa formalmente il forestale, ma l'uomo continua a professarsi innocente e riesce a trovare il vero aggressore. Purtroppo con un colpo di scena Kroess e Ada si presentano da Vincenzo e la giovane si dichiara colpevole per aver inscenato tutto: ad aggredirla è stato un suo complice perché voleva farla pagare a Francesco. Le accuse contro il forestale cadono e anche Vincenzo inizia a comprenderne la pericolosità.

IL COMMISSARIO NAPPI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ENRICO IANNIELLO: RITROVATI FEELING CON EVA E CON LA MADRE (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017) – Al B&B di Eva arriva una nuova ospite, la madre di Vincenzo. La donna è arrivata direttamente da Napoli perché vuole vederci chiaro sul gossip tra Eva e Fedez. Vincenzo prova a convincerla che si tratti di un equivoco ma la donna dice che Eva è troppo simile a Silvia, la prima fidanzata di Vincenzo a San Candido. Al commissariato partono le indagini sul rapimento di un medico e Vincenzo convoca il proprietario di una finanziaria, che aveva speculato sui risparmi dell'uomo. Francesco segue un'altra pista, quella di un ex militare che potrebbe essere coinvolto nel rapimento. L'intuizione del forestale è corretta, è stato proprio l'uomo a rapire il medico. Vincenzo scopre anche il motivo di quest’astio, il dottore aveva solo finto di aver perso i suoi risparmi ed era in combutta con la finanziaria per circuire i suoi pazienti, consigliandogli investimenti sbagliati. La situazione tra Eva e la madre di Vincenzo si va molto tesa e le due litigano: il commissario ripete alla mamma di essere convinto dell'amore della fidanzata. Quando rischia la vita durante l'operazione della polizia per catturare il rapitore e solo l'intervento di Francesco lo salva da un annegamento certo, tutti accorrono al suo capezzale in ospedale ed Eva scoppia in lacrime. La signora Nappi vedendo la disperazione di Eva per le condizioni di Vincenzo, si convince della sua buona fede e approva la relazione del figlio con la ragazza, poi va via.

