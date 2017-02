ISOLA DEI FAMOSI 2017, MASSIMO CECCHERINI DALLA VOGLIA DI RITIRARSI ALLA DETERMINAZIONE NELLA PESCA - Sapevamo che ce ne saremmo aspettati delle belle da Massimo Ceccherini, ma in tre giorni di Isola dei Famosi 2017 ne abbiamo già viste di tutti i colori. Il comico toscano ha iniziato la sua avventura scherzando sul fatto che la sua pancia l'avrebbe fatto sfigurare agli occhi della moglie di fronte a tanti modelli presenti. Ha poi confuso Alessia Marcuzzi con Simona Ventura, per poi arrabbiarsi e minacciare il ritiro per i troppi problemi affrontanti lungo la prima notte. Nonostante questo nelle ultime ore abbiamo visto proprio Massimo Ceccherini tra i più attivi nella pesca, sempre pronto a provare la soluzione per mangiare e aiutare i suoi colleghi naufraghi a mangiare. E' una lotta continua sull'isola dei primitivi, ma Massimo Ceccherini non si da per vinto e sta lottando davvero con grande determinazione. Non si scoraggiano nemmeno le ragazze con Samantha De Grenet ed Eva Grimaldi tra le più attive nella pesca.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, L’APPELLO PER ANDREA MARCACCINI: IL MODELLO RESTERA’ IN HONDURAS? – Andrea Marcaccini, accusato di violenza dall’ex fidanzata, scoprirà nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017 se potrà continuare a vivere come un naufrago in Honduras o se dovrà tornare a casa. La vicenda che ha coinvolto il modello ha scatenato la formazione di diverse fazioni. Sui social, infatti, molti fans di Andrea Marcaccini si sono schierati al suo fianco e tra i tanti messaggi spunta quello di Ruben Persichella, un vocalist che sui social ha lanciato un appello in difesa di Marcaccini. “Io dico no alla violenza sulle donne e dico no alla violenza psicologica e mediatica delle donne sugli uomini pur di avere un po’ di notorietà. Chi conosce Andrea sa che non farebbe male nemmeno ad una mosca, figurarsi ad una donna. Invadiamo i social”, si legge nel post pubblicato. Un post forte che ha rapidamente fatto il giro del web e scatenato la reazione di chi chiede di fare chiarezza sulla vicenda. La produzione dell’Isola dei Famosi 2017 sta cercando di raccogliere tutte le informazioni necessarie per arrivare ad una soluzione. Andrea Marcaccini, dunque, sarà espulso o resterà in gara? Cliccate qui per vedere il post.

L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, DA NANCY COPPOLA A STEFANO BETTARINI, ECCO CHI NON SOPPORTA IL PUBBLICO - L'Isola dei famosi 2017 è appena iniziata e quello che non è mancato dalla prima puntata sono state le polemiche sia per quanto riguarda la conduzione di Alessia Marcuzzi e Stefano Bettarini, sia per quanto riguarda il comportamento di alcuni partecipanti, che non sono piaciuti molto. Per quanto riguarda Stefano Bettarini, sappiamo già perché non è molto amato dal pubblico de l'Isola dei famosi 2017: sono in tanti a non aver ancora digerito le frasi contro Simona Ventura e le donne in generale pronunciate insieme al pugile Clemente Russo durante il Grande Fratello Vip. A essere criticata è stata anche la cantante neomelodica Nancy Coppola. Il motivo? Sono in tanti a considerarla gelosa della modella Dayane Mello, con la quale non si starebbe comportando benissimo. A non essere molto gradita al pubblico è anche Samantha De Grenet, alla quale in molti non hanno perdonato la sfuriata della prima puntata.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, IL PROGRAMMA RIUSCIRÀ A DECOLLARE? - Questa potrebbe essere forse l'edizione più sfortunata dell'Isola dei famosi 2017: il reality show che vede i vip doversi confrontare con le intemperie della natura, negli anni passati ha avuto un grande successo ma quest'anno la fortuna non sembra essere molto dalla sua parte. Troppe le gaffe fatte dai vertici Mediaset, tra cui il fatto che volevano Wanna Marchi e Stefania Nobile tra i naufraghi delle Honduras. Nonostante poi siano state lasciate a casa, il pubblico non ha dimenticato questa che secondo loro è stata "una caduta di stile" e ha continuato a far piovere critiche su critiche sulla trasmissione. Sembra che la povera Alessia Marcuzzi, accompagnata dall'opinionista Vladimir Luxuria, si trovi un po' a disagio in questo clima anche se, con la sua consueta professionalità, sta cercando di gestire al meglio la situazione. Che non è di certo delle più rosee.

