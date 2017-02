Isola dei Famosi 2017 / Video Mediaset, i naufraghi prima e dopo la diretta. Cosa si nasconde nelle caverne? (Daytime, giorno 2 Canale 5)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VIDEO MEDIASET DAYTIME DEL 2 GENNAIO 2017 - E' iniziato un nuovo giorno per i naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, siamo al secondo giorno di permanenza sull'isola e il Daytime delle 16.10 trasmesso su Canale 5 è stato un riassunto della prima giornata e mezzo. In realtà i concorrenti hanno già intrapreso la loro avventura qualche giorno prima, dal momento che la prima puntata è stata rimandata di 24h causa maltempo. Ed è proprio con il maltempo che i concorrenti dovranno continuare ad avere a che fare ancora per un po'. Nel riassunto, li vediamo impegnati a rinforzare la capanna per poter riposare meglio. Raf e Andrea riescono nell'impresa limitando al minimo l'ingresso dell'acqua all'interno dell'abitacolo. Nel mentre, però, alcuni naufraghi sono particolarmente scontenti e soffrono il freddo, e stiamo parlando di Massimo ed Eva, convinti di voler abbandonare il gioco. Eva è insofferente mentre Massimo è più battagliero, non sa se rimarrà ma se lo farà è convinto di voler giocare sporco e di volersi portare a casa la vittoria. Passata la nottata, in attesa della diretta serale, Giacomo si diverte nella realizzazione di comodi cappellini in plastica mentre Nancy si lamenta già di Nathalie e Dayane, se potesse vorrebbe nominarle entrambe. Durante la diretta la Marcuzzi ha un acceso scontro con Massimo e Eva e li attacca per le eccessive lamentele, il gioco d'altronde è soltanto iniziato. Nel mentre viene delineata quella che sarà la struttura portante dell'isola e i naufraghi capiscono finalmente il vero perché di tante sofferenze. L'isola sarà infatti suddivisa in "livelli evolutivi", attualmente i concorrenti si trovano nell'isola primitiva, nella quale saranno costretti a vivere con nulla. Ci sarà poi l'isola delle caverne, dotata quantomeno di un tetto. A secondo del grado di evoluzione, basato sullo svolgersi di prove di resistenza, i naufraghi potranno andare avanti nel gioco e conquistare nuovi piccoli comfort. Finita la puntata i naufraghi rientrano sull'isola e fanno la conoscenza della nuova concorrente, Giulia. Affrontano poi la prima prova evolutiva, che verrà superata brillantemente da tutti tranne che da Eva, Massimo, Raz e Andrea. I 4 esclusi dovranno fare la loro nomination di fronte a tutti. I nominati della serata sono Dayane Mello, tacciata di non aver aiutato per nulla nello svolgimento delle necessità del gruppo, e Samantha. Pur essendo "evolute", le due, in nomination, saranno costrette a proseguire la loro permanenza sull'isola dei primitivi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VIDEO MEDIASET DAYTIME DEL 2 GENNAIO 2017 - Ma cosa vedremo nelle prossime ore? I primitivi si accorgono, al loro rientro, di esser rimasti senza tenda. La permanenza nella loro isola non include infatti il kit di sopravvivenza e dovranno accontentarsi di passare l'ennesima nottata al freddo e di arrangiarsi utilizzando le risorse naturali. Probabilmente li vedremo indaffarati nella costruzione di un riparo per la notte. Per gli evoluti invece il problema riparo non si pone, ma sull'isola non c'è cibo e dovranno darsi da fare se vorranno metter qualcosa tra i denti. Nel frattempo, muoveranno i primi passi all'interno delle caverne dell'isola, andando in esplorazione e cercando di trovare del cibo e nuovi ripari sicuri da sfruttare in caso di necessità. Il gruppo pare comunque ben assortito e tutti si danno da fare per aiutare. CLICCATE QUI PER VEDERE O RIVEDERE IL DAYTIME DE L'ISOLA DEI FAMOSI 2017

