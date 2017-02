L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO / Maria De Filippi ospite del conduttore: il marito intervista la moglie (oggi, 2 febbraio 2017)

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, MARIA DE FILIPPI OSPITE DEL CONDUTTORE (PUNTATA 2 GENNAIO 2017) - Il marito intervista la moglie: L’Intervista di Maurizio Costanzo torna sul piccolo schermo di Canale 5 con un appuntamento che si prospetta davvero imperdibile, dal momento che il conduttore delle reti Mediaset avrà ospite nientemeno che Maria De Filippi, sua moglie, noto volto dell’ammiraglia del Biscione che sta per sbarcare anche sul piccolo schermo di Rai 1 con co-conduttrice di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2017. La proposta ha mandato immediatamente in visibilio i fans della De Filippi, pronta a gestire le domande del marito, ben conscia che alla prima bugia o omissione verrebbe immediatamente beccata. “Mia moglie mi ha fregato, alla grande!” ha confessato Maurizio Costanzo in esclusiva sulle pagine di Chi in merito all’appuntamento “Avevamo pensato a questa intervista per l’ultima puntata. Io avrei preparato i filmati per lei, e lei sarebbe stata un’ospite come gli altri. Io sono molto meticoloso e avevo già fatto montare i filmati con titoli e narrativa, per usarli quando sarebbe venuta. E invece, mentre aspettavo un altro ospite, è sbucata all’improvviso e mi ha fregato. Me l’ha fatta. Segno che anche quando penso di controllare tutto, poi il tutto controlla una parte di te. È stato un momento emozionante. Alla mia età, dopo aver combattuto la mafia, dopo aver raccontato le tragedie d’Italia e avere incontrato i personaggi che hanno fatto la storia, da Totò a Oriana Fallaci a Donald Trump, non credevo di emozionarmi così”. Pronti a scoprire quali saranno le domande che Costanzo rivolgerà alla moglie, e quello che racconterà Maria De Filippi? L’appuntamento con L’Intervista è fissato per le 23.30 su Canale 5.

