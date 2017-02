LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE/ Da oggi al cinema il film diretto da Mel Gibson con Andrew Garfield (2 febbraio 2017)

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (2 febbraio 2017) - La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge) è l'ultimo lavoro di Mel Gibson, che torna alla regia dopo il suo ultimo film del 2006, Apocalypto. La battaglia di Hacksaw Ridge uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 2 febbraio dopo aver già collezionato molti premi prestigiosi. Il National Board of Review Awards lo ha infatti annoverato tra i dieci migliori film del 2016 (in America è uscito il 4 novembre 2016), ha vinto tre Satellite Awards ed ha avuto tre nomination ai Golden Globes. Presentato fuori concorso al Festival di Venezia del 2016, ha ricevuto numerose recensioni positive. Gli attori che fanno parte del cast sono Andrew Garfield (Desmond T. Doss), Teresa Palmer (Dorothy Schutte), Hugo Weaving (Tom Doss), Rachel Griffiths (Bertha Doss), Luke Bracey (Smitty Ryker), Vince Vaughn (Sergente Howell), Sam Worthington (Capitano Glover). In Italia il film è distribuito dalla Eagle Pictures. La sceneggiatura si ispira ad una storia vera.

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (2 febbraio 2017) - Desmond Doss è un giovane cresciuto in Virginia in una famiglia problematica, dove il padre alcolizzato vessa moglie e figli. Nella sua infanzia c'è un episodio che lo segnerà per tutta la vita, insieme ai solidi principi religiosi in nome dei quali è stato cresciuto. Quando l'attacco a Pearl Harbour segna l'ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti d'America, Desmond decide di arruolarsi ma lo fa come obiettore di coscienza. Rifiutandosi di impugnare qualsiasi arma, cerca di curare i suoi commilitoni e di salvare il maggior numero di vite possibile. Riceverà la medaglia d'onore, primo obiettore di coscienza della storia a riceverla, dalle mani del presidente Harry Truman per essere riuscito a salvare 75 suoi compagni durante la terribile battaglia di Okinawa.

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (2 febbraio 2017) - La critica ha espresso giudizi molto favorevoli su questa ultima opera di Mel Gibson, riconoscendo nell'impianto del film molti punti in comune con i precedenti lavori dell'attore-regista. Anche Desmond è un eroe pieno di dubbi, come Braveheart, Gesù Cristo, e i suoi altri protagonisti, che raggiunge la maturità attraverso la profonda consapevolezza di sè. Andrew Garfield, che interpreta Desmond Doss, è noto per aver interpretato sul grande schermo Spider Man. Intervistato durante la cerimonia di gala dei Golden Globe, Garfield ha dichiarato di non sentirsi a proprio agio nell'essere tanto al centro dell'attenzione. Ha detto che la fama è pericolosa e che bisogna prestarvi molta attenzione; e che l'esperienza fatta sul set di La battaglia di Hacksaw Ridge e di Silence, il film di Martin Scorsese a cui ha partecipato subito dopo e in cui interpreta un missionario, sono state le più intense della sua carriera. In America il film ha avuto la classificazione "R", ovvero i ragazzi con meno di 17 anni di età possono vederlo solo se accompagnati da un adulto. Questo per via delle numerose scene cruente al limite del sopportabile che sono presenti nel film, caratteristica comune anche ad altre pellicole di Gibson che spesso sono state criticate per la loro eccessiva crudezza.

