LOREDANA MARTORI/ Tensione coi compagni, la rabbia giocherà brutti scherzi alla calabrese? (MasterChef Italia 6, Ed. 2017, settima puntata 2 febbraio)

LOREDANA MARTORI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA È SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (MASTERCHEF ITALIA ED. 2017 SETTIMA PUNTATA 2 FEBBRAIO) - Loredana Martori è una delle concorrenti di Masterchef Italia 6 e la ritroveremo su Sky Uno questa sera, giovedì 2 febbraio 2017, nel settimo appuntamento con il cooking show più famoso della tv. La scorsa settimana Loredana ha incontrato non poche difficoltà. Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 26 gennaio, la Mistery Box prevedeva a preparazione di un piatto senza l'ausilio di uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina: il frullatore ad immersione. Gli ingredienti che Loredana Martori e gli altri concorrenti avevano a disposizione erano ostriche, riccio di mare, sedano rapa, ceci ammollati nell'acqua, fichi, agretti, salicornia, formaggio parmigiano reggiano e noci di Macadamia. La concorrente calabrese non è riuscita a salire sul podio dei tre migliori. Nell’Invention Test, che ha visto protagonista il celebre pasticcere Igionio Massari, Loredana ha dovuto creare una piramide di profiteroles perfetta, con bignè farciti di crema Chantilly e decorati da una golosa ganache di cioccolato fondente: anche in questa prova, la martori non ha ricevuto particolari apprezzamenti ma è riuscita a salvarsi dall'eliminazione, accedendo così alla prova in esterna. Quest’ultima si è svolta a Milano, nella sede dell’Istituto dei Ciechi. Reclutata nella squadra Blu, Loredana ha avuto il compito di realizzare due piatti capaci di esprimere le sensazioni di armonia ed esplosione del gusto: le ricette presentate dalla sua brigata sono state tortelli ripieni di scampi e un tortino al cioccolato. La squadra di Loredana ha perso la sfida per pochissimi voti e il suo gruppo ha quindi dovuto affrontare il Pressure Test. Insieme a Maria e Daniele, Loredana ha dovuto realizzare un piatto a staffetta senza sapere quale ricetta è stata pensata dal primo di loro. Nonostante un risultato decisamente scadente, Loredana è stata ritenuta la meno colpevole del “disastro” e ha potuto salire in balconata lasciando Daniele e Maria a giocarsi l’eliminazione.

LOREDANA MARTORI, L’AGGUERRITA CALABRESE COME SE LA CAVERÀ CON LO CHEF MORIMOTO? - Per Loredana Martori l’ultima puntata di Masterchef Italia 6 è stata davvero dura e ha dovuto difendere il proprio grembiule con le unghie e con i denti: dopo un'esterna stressante in cui non sono mancati i conflitti con i suoi compagni di brigata, la calabrese ha dovuto affrontare il Pressure Test con addosso la stanchezza e la rabbia per l’ulteriore penalità inflitta alla sua squadra in seguito al tentativo di Daniele di barare. La concorrente ha dimostrato grande determinazione ma si è ormai fatta dei nemici tra i suoi colleghi. Inoltre Bruno Barbieri non sembra vederla di buon occhio: riuscirà a conquistarlo malgrado il loro rapporto conflittuale? Secondo il giudice emiliano Loredana è troppo sicura di sè e incapace di ascoltare i consigli di chi ne sa più di lei. Nella puntata di Masterchef Italia 6 in onda stasera, 2 febbraio, Loredana dovrà confrontarsi con lo chef giapponese Masaharu Morimoto, e districarsi tra preparazioni tipiche del Sol Levante, dimostrando capacità, nozioni e gusti nascosti. La concorrente dovrà anche dimostrare di ascoltare il maestro nella sua lingua originale: sarà all’altezza della prova?

