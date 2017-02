LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO/ Le curiosità e il trailer del film con Christian De Sica in onda su Canale 5 oggi, 2 febbraio 2017

LA SCUOLA PIU' BELLA DEL MONDO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: CURIOSITA' - La scuola più bella del mondo, è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, giovedì 2 febbraio 2017. Una pellicola dal genere commedia che è stata affidata alla regia di Luca Miniero, il soggetto è stato scritto da Massimo Gaudioso e Neri Parenti mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista in collaborazione con Massimo Gaudioso. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica della Cattley e distribuito ai botteghini italiani dalla Universal Pictures Italia, al film ha collaborato anche Federico Angelucci nelle vesti di direttore della fotografia. Curiosità – La maggior parte delle riprese relative a questa pellicola sono state effettuate nella cittadina di Montepulciano nella provincia di Siena senza poi dimenticare il comune di Radicofani e di Pienza. Il regista di questo film è il napoletano Luca Miniero. Nato nel gennaio 1967, Miniero ha saputo imporsi all'attenzione della critica e dell’opinione pubblica ottenendo un enorme successo grazie alla commedia Benvenuti al Sud con Alessandro Siani e Claudio Bisio. Un film 2010 di cui è stato previsto un seguito, Benvenuti al Nord che comunque ha riscosso un certo successo. Il regista ha quindi diretto negli ultimi anni delle pellicole di ottimo impatto come Un boss in salotto uscito nel 2014 ed in questo mese di dicembre del 2016 Non c’è più religione. In precedenza aveva collaborato alla regia con Paolo Genovese nei film di Incantesimo napoletano, Nessun messaggio in segreteria e Questa notte è ancora nostra.

LA SCUOLA PIU' BELLA DEL MONDO, FILM IN ONDA OGGI 2 FEBBRAIO 2017, SU CANALE 5: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, giovedì 2 febbraio su Canale 5 andrà in onda alle ore 21:10 La scuola più bella del mondo, film uscito nel 2014 e diretto dal regista Luca Miniero che vede protagonisti due volti noti della comicità italiana, e cioè Christian De Sica e Rocco Papaleo. Il film, colmo di equivoci e situazioni divertenti narra le vicende di un gruppo di studenti provenienti da Acerra, nella provincia di Napoli, inviati per una situazione accidentale a San Quirico d'Orcia, nell'Italia centro settentrionale. Come si può ben vedere dal trailer la pellicola è una commedia esilarante e leggera che mette in risalto le differenze che caratterizzano il bel paese italiano. Nel cast del film sono presenti anche il comico napoletano Lello Arena e la brava attrice milanese Angela Finocchiaro. La diretta streaming del film invece, per chi lo desidera è disponibile sul sito mediaset dedicato con una registrazione gratuita, cliccando qui.

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La scuola più bella del mondo è il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia realizzata in Italia nel 2014 con la durata pari a 1 ora e 30 minuti: è stata diretta da Luca Miniero mentre nel cast sono presenti tanti artisti italiani piuttosto famosi come Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finoncchiaro, Lello Arena, Miriam Leone, Massimo De Lorenzo e Roberto Farnesi. Ma vediamo nel dettagòlio la trama del film.

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo ad Acerra in provincia di Napoli: qui il preside Arturo Moscariello (Lello Arena) della scuola media Enzo Tortora decide di chiedere l’intervento del Presidente della Repubblica a causa delle condizioni in cui si ritrova la scuola. Gli stessi docenti ritengono vano il suo tentativo ma ciò nonostante il preside va avanti con la sua idea ed invia un’accorata lettera al Presidente. In tutt’altra situazione è invece la scuola media situata a San Quirico d’Orcia, la Giovanni Pascoli. Questa prestigiosa scuola media sta per essere insignita di uno dei premi più importanti e cioè il miglior istituto. Il preside Filippo Brogi (Christian De Sica) è intenzionato a vincere in tutti i modi la competizione così si convince di invitare alcuni studenti di Accra, la capitale del Ghana. Tuttavia, il bidello, nell’inviare l’invito in Africa sbaglia a digitare Accra che a causa del correttore automatico diventa Acerra. Qui il preside Moscariello riceve questo invito, e lo considera come una risposta del Presidente della Repubblica. Il corpo docenti, nonostante in precedenza sia stato alquanto refrattario all’idea avuta dal preside Moscariello di inviare una lettera al capo dello Stato, deve ricredersi. In realtà il professore Gerardo Gergale (Rocco Papaleo) aveva già altri impegni per l’estate, avendo già prenotato le proprie vacanze. La professoressa Wanda Pacini (Angela Finocchiaro) non vorrebbe invece far ritorno nella scuola media Giovanni Pascoli avendo insegnato proprio lì anni addietro ed avendo avuto una relazione con il preside. Alla fine, però, la gita va in porto. Finalmente giunti in quella bellissima scuola trovano una festa ad attenderli, ma giustamente il benvenuto è per studenti africani. Purtroppo, i ragazzi campani scambiano quel benvenuto come un’offesa razziale mandando all’aria la festa. Di fronte all’equivoco il corpo docente dell’una e dell’altra scuola troverà il modo di rimediare all’errore, provando a far convivere ed esistere contemporaneamente il Nord e il Sud.

© Riproduzione Riservata.