Laura Barth / Da Jtv a Calciomercato, la presentatrice colpisce su Instragram

LAURA BARTH, DA JTV A CALCIOMERCATO - Laura Barth è una delle presentatrici più apprezzate di Sky, non solo per l'aspetto fisico - si è laureata in 110 e lode in Giurisprudenza ma ha anche fatto la modella - ma anche perché è seria e preparata dato che prima era uno dei volti di Jtv (e Laura Barth è juventina fino al midollo). ""La domenica non si poteva uscire e se proprio eravamo costretti a farlo, lui (il padre, N.d.r.) aveva sempre con sé la radiolina. Sono cresciuta con la Juve nel cuore", ha detto intervistata da LaPresse. Laura Barth ha destati anche le attenzioni del calciatore Mario Balotelli, che le ha indirizzato un tweet non molto equivoco: "Di sicuro è più interessante la ragazza che c’è su Sky sport calciomercato che gli acquisti che stanno facendo", ha scritto Mario Balotelli su Twitter, scatenando le risate di tutti. Ma chi è Laura Barth e come è arrivata a essere uno dei volti più noti di Sky Sport?

LAURA BARTH, DA JTV A CALCIOMERCATO. LA SOMIGLIANZA CON PHOEBE TONKIN - Attrice e modella, Laura Barth è diventata il volto di Jtv nel 2015 prima di accedere al Calciomercato. Prima ha lavorato come modella, cosa che l'ha fatta viaggiare molto, e ha lavorato come conduttrice anche a numerosi programmi televisivi ma la sua vera passione è sempre stata il calcio, che ha detto le è stata inculcata dal padre sin dalla tenerà età. Anche se allo stadio, ammette, ci è andata una volta sola. Laura Barth assomiglia in modo impressionante a una delle attrici americane più belle che ci siano in circolazione: si tratta di Phoebe Tonkin, attrice di The Vampire Diaries e The Originals e fidanzata di Paul Wesley, protagonista della serie. Stessi zigomi scavati, stessi occhi azzurri e penetranti, le due ragazze sembrano davvero due gocce d'acqua! Tanto che Laura Barth sembra abbia fatto breccia nel cuore di molti, non solo in quelli di Mario Balotelli.

