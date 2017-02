LUCAS PERACCHI / Isola dei Famosi 2017, l'ex tronista sostituirà Andrea Marcaccini? La produzione non conferma, ma riflette

LUCAS PERACCHI ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2017: LA PRODUZIONE NON CONFERMA, MA RIFLETTE - Il possibile approdo di Lucas Peracchi all'Isola dei Famosi sta dividendo i telespettatori del reality show. Al momento si tratta solo di voci, che non sono state né confermate né smentite dalla produzione, ma intanto la nuova edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi si preannuncia movimentato. L'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe prendere il posto di Andrea Marcaccini, sul quale penderebbe una denuncia da parte dell'ex fidanzata. Pare, infatti, che il naufrago verrà squalificato nella prossima puntata e che, quindi, terminerà anzitempo la sua avventura in Honduras, lasciando il posto a Lucas Peracchi. Diverse voci di corridoio confermerebbero tale ipotesi. La brutta vicenda di cronaca ha preso in contropiede la produzione dell'Isola dei Famosi, che sarebbe corsa ai ripari con l'ex tronista di Uomini e Donne. Il modello tatuato è sempre più in bilico e Lucas Peracchi potrebbe avere così la grande occasione di partecipare al reality, a cui tra l'altro era stato già accostato.

LUCAS PERACCHI ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2017: L’EX TRONISTA AL POSTO DI ANDREA MARCACCINI – Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, è pronto a sbarcare in Honduras come nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2017. Dopo essere stato accostato al reality show di canale 5 per mesi, Lucas Peracchi è poi rimasto a casa. La produzione dell’Isola, infatti, ha deciso di puntare su nomi diversi e soprattutto lontani dalle polemiche. Peccato, però, che a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del reality, l’ex fidanzata di Andrea Marcaccini, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Chi, abbia fatto esplodere la bomba. Andrea Marcaccini, infatti, è stato accusato di violenza dall’ex fidanzata. Impossibilitato a rispondere alle accuse, sulla situazione sta prendendo informazioni la produzione del reality. Il destino di Andrea Marcaccini verrà svelato nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017 da Alessia Marcuzzi che, al termine della prima puntata, ha assicurato come la produzione non fosse a conoscenza della vicenda. Il futuro di Andrea Marcaccini nel reality, tuttavia, sembra già deciso. Secondo quanto ha rivelato il Vicolo delle news, è certo che il modello verrà escluso dal reality e che al suo posto arriverà proprio Lucas Peracchi.

LUCAS PERACCHI ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2017: ECCO CHI E’ L’EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE – Lucas Peracchi è pronto a cogliere al volo l’opportunità che la produzione dell’Isola dei Famosi 2017 ha deciso di offrirgli. L’ex tronista di Uomini e Donne che non ha mai negato di voler trovare un piccolo posto al sole nel mondo dello spettacolo è pronto a prendere il volo per l’Honduras. La notizia della sua presenza tra i naufraghi del reality show di canale 5 ha già fatto il giro del web scatenando reazioni contrastanti. Da una parte ci sono i sostenitori di Lucas, felici per l’occasione che gli è stata offerta e dall’altra ci sono quelli che condannano la scelta della produzione dell’Isola. Lucas Peracchi è salito agli onori della cronaca diventando un tronista di Uomini e Donne nella scorsa stagione del programma. Modello e con un fisico pazzesco, Lucas si presentò al pubblico del programma di Maria De Filippi come una persona onesta, sincera ed umile. Nel corso del programma, però, le luci della ribalta gli fecere commettere l’errore di prendere in giro la redazione di Uomini e Donne mantenendo rapporti senza permesso con la corteggiatrice Giulia Carnevali con la quale si era accordato per portare il più avanti possibile il trono. Dopo essere stato smascherato, Lucas ha avuto un breve flirt con Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro con la quale ha avuto un acceso scambio di opinioni sui social dopo la rottura. Tornato alla sua vita di sempre, l’ex tronista, poche settimane fa, ha messo in dubbio la veridicità di Uomini e Donne con alcune frasi pubblicate sui social a cui la redazione del programma di Maria De Filippi ha risposto adendo le vie legali. Ed oggi arriva la chiamata dell'Isola.

br/>© Riproduzione Riservata.