MARGHERITA RUSSO/ La studentessa di Palermo evita il Pressure Test, ci riuscirà anche stasera? (Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

MARGHERITA RUSSO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA È SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Margherita Russo, studentessa palermitana, ha dovuto realizzare nella scorsa puntata un piatto privandosi dell'uso di uno degli elettrodomestici più famosi e quasi esasperati in una qualsiasi cucina, ovvero il frullatore ad immersione. La giovane siciliana ha trovato nella sua Mistery Box ostriche, ricci di mare e salicornia, elementi affini a Margherita, che da buona palermitana ama il pesce e tutto quello che proviene dal mare e dalla sua Terra. Nell’Invention Test Margherita si è dovuta cimentare nella creazione dei profiterole ed è stata giudicata dal grande mastro pasticcere Iginio Massari: anche in questa prova la Russo è riuscita nel suo intento ed è riuscita ad accedere alla prova in esterna evitando lo spettro della prima eliminazione. Nell’Istituto per i Ciechi di Milano, le due brigate si sono date battaglia cercando di realizzare piatti capaci di suscitare sensazioni forti e precise, quali la freschezza, l'armonia, il contrasto nei gusti e l'esplosione di sapore in bocca. Margherita, capitanata da Michele Pirozzi nella squadra rossa, ha cucinato un antipasto fresh, composto da un gazpacho di melone, avocado, mango e scampi, e un secondo piatto di contrasto, delle seppie adagiate su un letto di patate viola schiacciate: entrambe le preparazioni sono state molto apprezzate dagli ospiti e la squadra rossa ha avuto la meglio sulla blu, nonostante il divario di voti fosse minimo. Margherita ha avuto quindi la possibilità di salire direttamente in balconata evitando il temutissimo Pressure Test che ben conosce.

MARGHERITA RUSSO, LA STUDENTESSA PICCOLA MA FORTE TIRERÀ FUORI LE UNGHIE? - La piccola Margherita, conosciuta per la sua corporatura minuta e per la sua carica mediterranea, è una vera guerriera nella cucina di Masterchef e lo ha dimostrato superando diversi Pressure Test. Per fortuna nell’ultima puntata non ha dovuto sottoporsi a questa stressante prova ma la giovane studentessa ha già dato prova di essere molto più forte di quello che la sua corporatura può dare ad intendere: è caduta, si è rialzata, porta ceste di spesa pesantissime e qualsiasi pezzo di carne o pesce risulta enorme rispetto alla sua figura così minuta. Margherita suscita a volte tenerezza ai giudici ma sono i suoi piatti, spesso elaborati e saporiti, ad averle permesso di arrivare fino a qui.

MARGHERITA RUSSO, COSA ACCADRÀ QUESTA SERA? - In questa puntata del cooking show, Margherita Russo avrà la possibilità di cucinare al cospetto del celebre chef giapponese Morimoto, e spaziare con gusti e sapori orientali: una buona occasione per mixare al meglio i profumi dei limoni, del pesce, dei pomodori e del cibo della sua Sicilia con elementi orientali ed esotici tipici del Sol Levante. Nell'esterna, gli aspiranti chef si troveranno in una località di lago, e dovranno cucinare piatti tipici con il pesce e le materie prime del posto: un'altra bella situazione per Margherita, che potrà dimostrare le sue conoscenze culinarie e un buon spirito collaborativo di brigata.

