MARIANGELA GIGANTE/ L’esuberante avvocato di Matera è un ciclone ai fornelli, commetterà l’errore fatale? (Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

MARIANGELA GIGANTE, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA È SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - La concorrente Mariangela Gigante è stata al centro dell’attenzione nella puntata di giovedì 26 gennaio per via della sua esuberanza spesso fuori luogo e per alcuni comportamenti che non sembrano legare con lo spirito del programma. Nella Mistery Box la concorrente ha dovuto cucinare un piatto senza l'ausilio del frullatore ad immersione, utilizzando ingredienti come sedano rapa, ostriche, ricci di mare, fichi, formaggio parmigiano, salicornia, agretti e noci di Macadamia: nonostante dei prodotti a lei avvezzi, come il pesce, la concorrente non è riuscita a brillare con il suo piatto e non si è aggiudicata un posto tra i primi tre. Nell’Invention Test Mariangela ha dovuto fare i conti con la penalità inflittale da Giulia, vincitrice della Mistery Box. Oltre a dover realizzare una piramide di profiteroles giudicata dal grande mastro pasticcere Iginio Massari, Mariangela avrebbe dovuto farlo con una base del diametro di soli 20 centimetri. La concorrente ha però trasgredito tutte le regole della prova e ha addirittura dimenticato di farcire i bignè, portando davanti ai giudici la bacinella con la crema: un gesto che ha mandato su tutte le furie i giudici e soprattutto Carlo Cracco, che l’ha rimproverata duramente. Inevitabilmente, Mariangela Gigante è finita tra i peggiori ma è riuscita ancora una volta a salvarsi: la triste sorte di dover abbandonare il programma è toccata infatti a Barbara, che aveva decorato i bignè con il fiore dell’erba cipollina. Nella prova in esterna Mariangela ha lavorato con la brigata rossa capitanata da Michele Pirozzi. All’Istituto per i Ciechi di Milano la squadra di Mariangela aveva il compito di realizzare un antipasto dal sapore fresco, e un secondo piatto ricco di contrasti. La brigata rossa si è aggiudicata la vittoria e Mariangela ha quindi potuto salire in balconata con i suoi compagni evitando il Pressure Test.

MARIANGELA GIGANTE, IL SUO ENTUSIASMO BASTERÀ A TENERLA IN GARA? - Manuela Gigante è molto solare e può contare sul suo grande entusiasmo e la sua caparbietà per superare le difficili prove di Masterchef. Sin dalle primissime puntate Mariangela ha dimostrato di essere un po’ sopra le righe e questo atteggiamento ha strappato più di un sorriso ai giudici. Mariangela però è anche molto confusionaria e spesso commette errori madornali e ne fa di peggiori cercando di rimediare, proprio come accaduto nell’ultima puntata. Spesso e volentieri è finita sull’orlo dell’eliminazione e per ora sembra aver beneficiato di una buona stella che le ha evitato di dover abbandonare il grembiule nonostante risultati non molto convincenti.

MARIANGELA GIGANTE, COSA ACCADRÀ QUESTA SERA? - Nella puntata in onda stasera, 2 febbraio, Mariangela si troverà davanti un famosissimo chef giapponese, Masaharu Morimoto, e dovrà cucinare un piatto dai sapori tipicamente orientali, cercando di carpire e comprendere i suggerimenti dell'ospite nella sua lingua originale.Riuscirà Mariangela a mettere da parte la sua esuberanza e confrontarsi con lo chef umilmente, o conquisterà Morimoto proprio grazie alla sua carica energetica e la solarità tipica della sua Terra?

