MASAHARU MORIMOTO / Lo chef giapponese protagonista all'Invention Test (Ospite Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

MASAHARU MORIMOTO, LO CHEF OSPITE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - In questa puntata di Masterchef Italia, un ospite illustre varcherà la porta della più famosa cucina italiana, direttamente dal Sol Levante: sarà proprio lo chef giapponese Masaharu Morimoto a portare agli aspiranti chef tutti i profumi e i colori della sua terra. Attraverso un'originale Invention Test, il cuoco presenterà una sua creazione personale, e i concorrenti dovranno replicarla seguendo determinate regole, con la possibilità di copiarla alla lettera o di interpretarla a piacimento, secondo le dinamiche del programma televisivo: gli aspiranti chef si troveranno a dover maneggiare abilmente pesce, riso, sushi, radici e spezie particolari, zuppe ed intingoli profumati, il tutto sotto l'occhio attento e alquanto creativo dello chef giapponese.

MASAHARU MORIMOTO, LA SUA PASSIONE PER LA CUCINA INTERNAZIONALE - Masaharu Morimoto è conosciuto per essere il protagonista del fortunato cooking show giapponese Iron Chef e della sua versione statunitense Iron Chef America, e di essere riconosciuto tra i più geniali e stravaganti maestri nella presentazione del piatto: con i suoi modi quasi da cartone animato, che ricordano gli anime e i fumetti giapponesi, è diventato celebre per la sua personalità divampante e lo spiccato carisma perfettamente televisivo. Lo chef Morimoto è noto anche per la sua passione per la cucina internazionale, e lo sguardo verso i sapori occidentali: la sua esperienza americana lo ha portato a tramandare la sua arte a New York e Las Vegas, diventando il cuoco giapponese preferito dalle stelle del cinema e dai personaggi della musica, come il rapper Snoop Dog. Nel 2011 ha fatto il suo debutto nella recitazione, in Havaii Five-O, recitando se stesso: Morimoto è una vera star della televisione. Dopo essersi approcciati con Heinz Beck e la cucina d'oltralpe, i dolci di Iginio Massari e gli chef stellati delle altre edizioni, per la prima volta i concorrenti di Masterchef Italia hanno la possibilità di lavorare con questo cuoco giapponese stravagante e famosissimo.

MASAHARU MORIMOTO, I SUOI RISTORANTI - Masaharu Morimoto nasce nel 1955 nella città giapponese di Hiroshima, dove studia e si afferma come cuoco, eccellendo nell'arte del sushi e della cucina Kaiseki: sempre nella sua città natia apre il suo primo ristorante nel 1980, che chiuderà ben presto nel 1985, spinto da un'irrefrenabile voglia di scoprire i sapori e i gusti più occidentali. Da questa scelta, nascono i suoi famosi locali a Manhattan, New York, Philadelphia, Pennsylvania, California, e Waikiki, Hawaii.

