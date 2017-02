MASTERCHEF ITALIA 6 / Ed.2017 settima puntata: diretta, concorrenti ed eliminati. Masaharu Morimoto super ospite (oggi, 2 febbraio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 SETTIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, CRESCONO GLI ELIMINATI E IL GIOCO SI FA DURO (OGGI, 2 FEBBRAIO) - I giochi a MasterChef Italia 6 iniziano a farsi bollenti: sono partiti in 20 all’interno della cucina del cooking talent show di Sky Uno ma sono rimasti solamente in 12 alla vigilia della settima puntata. L’appuntamento è in programma proprio oggi, giovedì 2 febbraio 2017, in prima serata: non mancheranno prove, ospiti molto speciali e naturalmente loro, i quattro giudici chiamati a commentare i piatti realizzati dagli aspiranti chef, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. La settimana scorsa, con la prova dedicata alla pasticceria, è stata più duro del previsto: non in pochi sono stati messi in ginocchio dai profiteroles, e alla fine Barbara D’Aniello si è dovuta togliere il grembiule per lasciare le tanto agognate cucine. Barbara, in particolare, ha raggiunto Marco Moreschi e Marco Vandoni, Vittoria Polloni, Alain Stratta, Antonella Orsino e Lalla Pedriali (tutti eliminati prima di lei); ed è stata poi seguita da Maria Zaccagni, uscita al Pressure Test (durante il cui Daniele Cui ha messo non poco in difficoltà il suo team). In gara, dunque, ritroveremo innanzitutto Giulia Brandi, che si è aggiudicata la Mystery Box la settimana scorsa, seguita da Mariangela Gigante, che fa spesso discutere i giudici e anche il pubblico a casa, e i giovanissimi Michele Ghedini e Valerio Braschi. Andando avanti, oggi a MasterChef Italia 6, non mancheranno Margherita Russo, piccolina e tosta, Daniele Cui, Gabriele Gatti, Gloria Enrico, Roberto Perugini, Michele Pirozzi, che ha finalmente dimostrato quanto vale nonostante una difficoltà, Cristina Nicolini e l’inflessibile e talentuosa Loredana Martori. Chi sarà il prossimo ad essere eliminato dalle cucine di MasterChef Italia?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 SETTIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, MASAHARU MORIMOTO OSPITE (OGGI, 2 FEBBRAIO) - Si parte come sempre con la Mystery Box, anche per questo settimo appuntamento con MasterChef Italia 6 in programma su Sky Uno: le cucine del talent saranno pronte a mostrare un ospite davvero d’eccezione nel corso della serata. I quattro giudici, Cannavacciuolo, Cracco, Barbieri e Bastianich presenteranno infatti il celebre collega di origini giapponesi, Masaharu Morimoto, già volto di altri programmi televisivi. Basti pensare che, oltre ai programmi dedicati alla cucina, lo chef Morimoto ha preso parte anche alla serie tv Hawaii-Five 0 nei panni di se stesso. Una delle prove riguarderà dunque la cucina giapponese? Per la prova in esterna, invece, i concorrenti di MasterChef Italia 6 viaggeranno questa volta fino a Napoli, come si può intuire da un video di anteprima che vede protagonisti Antonino e Bastianich nella città partenopea. Come saranno composte le brigate? E chi sarà a dover lasciare per sempre il grembiule del talent show?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 2 FEBBRAIO) - In attesa di scoprire come se la caveranno i concorrenti di MasterChef Italia 6 nel nuovo appuntamento in programma su Sky Uno, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. Si inizia con una Mistery Box particolare, dove i concorrenti trovano gli ingredienti disposti fuori dalla scatola; si tratta di sedano rapa, noci di Macadamia, ostriche, ceci ammollati, piselli freschi, parmigiano reggiano, polpa di ricci di mare, salicornia e fichi. Alla domanda dei quattro giudici, su cosa possa essere nascosto dentro al misterioso contenitore, la concorrente Mariangela esordisce replicando frattaglie e cervello, suscitando una risata di Mister Joe Bastianich: in realtà, la Mistery di questa sera nasconde un frullatore ad immersione, ed è proprio questo elettrodomestico che gli aspiranti chef non potranno utilizzare. Inizia la gara, e i concorrenti hanno 45 minuti per preparare un piatto servendosi solo dell'energia manuale: i primi ad essere interpellati sono Giulia e Michele Ghedini, a cui chef Cracco insegna come aprire le ostriche. Mentre chef Bruno Barbieri chiacchiera con un agitato e divertente architetto Gabriele, Antonino Cannavacciuolo si dedica alla sua conterranea Barbara di Napoli: Valerio, invece, decide preparare una impanatura di ostriche e noci di Macadamia. Dopo una carrellata veloce di idee, è il momento di premiare i tre migliori piatti che sono quelli di Giulia, con la sua "zuppetta unconventional", Gabriele, che ha azzardato l'ostrica impanata, e Roberto con un piatto intitolato "più fichi con l'ostrica": il migliore tra tutti e tre, per complessità di piatto e per aver utilizzato tutti e dieci gli ingredienti, è Giulia, che avrà il vantaggio di mettere in difficoltà alcuni dei suoi colleghi durante la Invention. La concorrente romagnola decide di penalizzare Barbara, Mariangela e l'amico Michele Pirozzi, per dargli uno sprono. La prova successiva riguarda la preparazione di un dolce, e ha come ospite uno dei pasticceri più temuti di tutto il mondo, Iginio Massari: i concorrenti dovranno realizzare una piramide composta da 50 bignè, preparando il profiteroles migliore della loro vita. Dopo una serie di giudizi, la migliore è Cristina, con un dolce davvero prelibato che Cannavacciulo gusta golosamente: la peggiore, ahimè, è la napoletana Barbara, che ha errato la decorazione, la geometria e le dosi del piatto, e deve tristemente lasciare la cucina di MasterChef. Giulia è riuscita nell'intento di eliminare la sua collega. Nella prova in esterna, i concorrenti si trovano all'interno di un'importante sede milanese di persone non vedenti, e devono cucinare un pranzo dove sprigioneranno diverse sensazioni, tra cui l'armonia, la freschezza, i contrasti e l'esplosione del gusto: dopo una spesa fatta completamente al buio, i piatti presentati sono un antipasto di avocado, un primo di ravioli di pesce, un secondo di seppie e cipolla caramellata e un dolce al cioccolato. Cristina, nonostante l'aperitivo e il dessert curato nei minimi dettagli, perde, e la sua squadra blu deve affrontare la Pressure: dopo aver intrapreso una sorta di partita a staffetta, la concorrente che deve lasciare la classe di MasterChef è la pugliese Maria.

