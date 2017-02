MICHELE GHEDINI / Riuscirà a dimostrare la sua passione per la cucina? (Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

MICHELE GHEDINI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Il giovane Michele Ghedini, ragazzo romagnolo con un passato scolastico tumultuoso, nella puntata di giovedì 26 Gennaio ha vissuto momenti alti e bassi, attraverso rimproveri e pacche sulla spalla. Nella Mistery Box, il ragazzo deve cucinare un piatto senza l'ausilio del frullatore ad immersione, sperimentando con creatività elementi come ostriche, sedano rapa, riccio di mare, agretti, alga salicornia, ceci, fichi, formaggio parmigiano reggiano e noci di Macadamia. Grazie a chef Carlo Cracco, impara ad aprire le ostriche al meglio, facendo leva sul guscio e trattenendo l'acqua. Nella Invention invece, il compito e' quello di realizzare un piatto di profiterole perfetto, una piramide di 50 bignè farciti di crema Chantilly, con una ganache di cioccolato fondente, da presentare all'illustre ospite pasticcere Iginio Massari. Purtroppo, il lavoro di Michele non viene ben realizzato e Michele Ghedini rischia di uscire dalla classe di Masterchef, risultando tra i tre piatti peggiori. I quattro giudici Cracco, Cannavacciuolo, Barbieri e Bastianich decidono di dare a Michele un'altra possibilità, e il ragazzo passa alla prova successiva in esterna. Ci troviamo a Milano, nella sede di un'associazione per persone non vedenti: Michele, nella squadra rossa capitanata da Michele Pirozzi, deve cucinare una cena che regali le sensazioni di freschezza e contrasti. Grazie ad un antipasto composto da melone, avocado, mango e scampi, e un secondo di seppia su patate viola, la squadra rossa riceve le preferenze delle persone cieche, i commensali di questa speciale cena, e Michele riesce a salire in balconata, evitandosi la Pressure.

MICHELE GHEDINI, LA PASSIONE PER LA CUCINA - Michele Ghedini ha un carattere che dal principio sembra svogliato, ma che nel profondo dimostra grande passione per il cibo e per la cucina, con preparazioni gustose e belle da vedere: il design, infatti, è tra le altre passioni di questo ragazzo romagnolo che è preda dello Chef Cracco e di tutti gli altri giudici, che lo stuzzicano e lo rimproverano per dargli carica e motivazione. In questa puntata, in particolare, ha dato prova di essere molto simpatico, e un tantino stralunato, quando ha confessato di aver assaggiato per la prima volta i profiterole in una pizzeria cinese, suscitando l'ilarità generale di tutti, e soprattutto del suo mentore Carlo Cracco: se Michele riuscirà ad uscire dal suo guscio e dal suo mondo nascosto, dimostrando tutta la carica necessaria per vincere, avrà le carte necessarie per proseguire un percorso di successo all'interno della classe di Masterchef.

MICHELE GHEDINI: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? - In questa puntata del programma, Michele Ghedini avrà la possibilità di dimostrare la sua passione verso la cucina orientale, grazie alla presenza del noto chef giapponese Morimoto: una possibilità per farsi conoscere ancora di più ai quattro giudici e al pubblico da casa per le sue abilità e le sue conoscenze. Buona fortuna Michele!

