MALENA MASTROMARINO / Dopo il reality show lascerà il mondo dei film a luci rosse? (L'Isola dei Famosi 2017, oggi 2 febbraio)

MALENA MASTROMARINO, DOPO IL REALITY SHOW LASCERA' IL MONDO DEI FILM A LUCI ROSSE? (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 2 FEBBRAIO) - L'evoluzione della carriera di Malena Mastromarino sicuramente è molto particolare. La donna infatti prima era entrata in politica per poi lasciare a sorpresa per dedicarsi al mondo dei film a luci rosse con una collaborazione importante con Rocco Siffredi. L'arrivo a L'Isola dei Famosi ha cambiato ancora una volta le carte in tavola e posto dei punti interrogativi sul suo futuro. A oggi si pensa che se l'exploit nel mondo dello spettacolo potesse essere importante allora la ragazza potrebbe decidere di lasciare il mondo a luci rosse dove comunque è entrata per sua volontà e con intenzione di fare successo. Staremo a vedere quali saranno le sue decisioni, intanto però a L'Isola dei Famosi sicuramente il suo carattere mite e molto equilibrato sta facendo la differenza anche se siamo solo all'inizio.

