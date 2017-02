Maria De Filippi / I fan non stanno nella pelle per l’evento “in famiglia”. I tweet del pubblico (L’Intervista di Maurizio Costanzo)

MARIA DE FILIPPI, LA CONDUTTRICE OSPITE NEL SALOTTO DI CANALE 5: I FAN NON SONO NELLA PELLE. I TWEET DEL PUBBLICO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Nella seconda serata di Canale 5 ci sarà Maria De Filippi ospite nel programma L'Intervista di Maurizio Costanzo. Sarà quanto meno curioso vedere marito e moglie messi di fronte a una serie di domande che potrebbero di certo creare discussione. Intanto il pubblico non sembra essere nella pelle e lo esprime sui social network con tantissimi commenti. Twitter è stato preso letteralmente d'assalto con l'hashtag #Lintervista già entrato in trend topic. Andiamo a vedere le cinguettate più curiose: "Aspetto l'intervista più attesa di tutto l'anno", "Ma invece di questo film non potevano mettere qualche ora prima l'intervista a Maria De Filippi?", "Imperdibile pezzo di storia", "Stasera L'Intervista farà più spettatori di Sanremo", "Questa sera non esco, voglio sentire Maria", "Queen Maria meritava la prima serata", "Mamma mia che ansia, quando inizia", "io non posso perdermi questo spettacolo, vado a dormire e mi metto la sveglia alle 23", clicca qui per tutti i tweet.

MARIA DE FILIPPI, LA CONDUTTRICE SVELERÀ PARTICOLARI DEL SUO LUNGO AMORE CON IL PADRONE DI CASA? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Quella di stasera non è una puntata come le altre de L'Intervista di Maurizio Costanzo. Questo perchè ai microfoni del padrone di casa c'è la donna che con lui condivide un'amore importante e molto profondo da tanti anni, Maria De Filippi. Sarà interessante vedere cosa dirà la regina della televisione e se oltre ai suoi lati professionali parlerà con Maurizio Costanzo anche della loro storia d'amore. Sono ventitrè gli anni di differenza tra i due che però si sono sempre rispettati e soprattutto si vogliono un bene profondo fatto di reciproca stima e grande affetto. Sarà interessante vedere se proprio Maurizio Costanzo si scioglierà dal suo lato di giornalista impenetrabile e se deciderà quindi magari anche di entrare sul personale oppure se rimarrà come al solito pronto a fare domande ma puramente professionali. C'è grande attesa per la seconda serata di Canale 5 che regalerà sicuramente grandi sorprese.

MARIA DE FILIPPI, LA CONDUTTRICE RACCONTERÀ LE SUE EMOZIONI A POCHI GIORNI DAL FESTIVAL DI SANREMO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Maria De Filippi sarà ospite stasera nel programma L'Intervista di Maurizio Costanzo che conduce proprio suo marito. La donna sicuramente racconterà le sue emozioni a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo che condurrà insieme a Carlo Conti. Maurizio Costanzo si era già detto emozionato per il traguardo raggiunto da sua moglie che è al debutto alla kermesse della musica italiana. Sicuramente gli argomenti saranno anche molti altri con la donna che ha ottenuto negli ultimi anni tantissimi successi e che in questa stagione ha visto in onda programmi molto seguiti come Amici e C'è Posta per te oltre ai nuovi format Selfie - Le cose cambiano e House Party. Anche questi ultimi due sono andati molto bene, ma Maria De Filippi non ha la volontà di fermarsi ovviamente e punta sempre a nuovi orizzonti che probabilmente racconterà questa sera.

MARIA DE FILIPPI, QUELLA VOLTA CHE HA RISCHIATO DI MORIRE IN UN ATTENTATO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Maria De Filippi sarà ospite questa sera da suo marito Maurizio Costanzo, e il conduttore ha già detto che per lui è un enorme emozione intervistare proprio la donna che ama da ormai moltissimi anni. Non tutti lo sanno ma tanti anni fa Maria De Filippi ha rischiato di morire in un attentato insieme a suo marito Maurizio Costanzo nel lontano 1993. A ricordarlo era stato proprio lui in un'intervista a Servizio pubblico: "Maurizio Costanzo: "Durante gli anni in cui mi occupavo di mafia chiesi ad Andreotti o a Martelli che la si finisse con la vergogna dei mafiosi che lasciavano le infermerie del carcere per starsene tranquilli in ospedale. L'aver ottenuto questo credo mi abbia nuociuto molto. Quel giorno avevo cambiato macchina. Quei 30, 20, 10, 5 secondi di incertezza nel premere hanno consentito alla macchina di girare e quindi di non prendere l'onda d'urto. Se non avessero avuto quei secondi di incertezza eravamo senza testa io, Maria, l'autista e pure il cane. E la cosa bella di una cosa orrenda è che non ci furono morti".

MARIA DE FILIPPI, LA CONDUTTRICE OSPITE DI SUO MARITO A L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Sarà Maria De Filippi la protagonista de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda stasera, giovedì 2 febbraio 2017, su Canale 5 in seconda serata. La nuova stagione del programma, partita con l’intervista a Diego Armando Maradona, continua con una chiacchierata molto speciale: Maurizio Costanzo intervisterà infatti la moglie e collega Maria De Filippi. Moglie e marito siederanno su due poltrone vicine e la grande regina della tv e dei programmi Mediaset si racconterà attraverso le domande poste dall’uomo che la conosce meglio. Maurizio ha rivelato, in alcune interviste, che non si era mai emozionato così tanto nonostante avesse incontrato personaggi illustri. Maurizio, infatti, ha intervistato Totò, la giornalista Oriana Fallaci sino ad arrivare al neo presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ma mai come in quel momento la sua attività di giornalista l'aveva tanto toccato nel profondo. Maria De Filippi avrà sicuramente molto da raccontare: da più di dieci anni non ha mai sbagliato un passo nella sua carriera, portando al successo programmi cult come Saranno Famosi, divenuto poi Amici di Maria De Filippi, Uomini e Donne e C'è Posta Per Te. Non è un caso che viene soprannominata la regina degli ascolti di Mediaset e qualunque programma da lei condotto fa sempre registrare ottimi ascolti. Ultimamente si è molto parlato di lei in quanto sarà, insieme a Carlo Conti, la nuova co-conduttrice del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Maria è stata molto chiacchierata perché ha deciso di partecipare alla conduzione del Festival senza però ricevere alcun compenso in cambio.

MARIA DE FILIPPI: LA CARRIERA - Nata a Milano il 5 dicembre 1961, Maria De Filippi è cresciuta a Pavia. La futura conduttrice di molti programmi Mediaset ha scelto studi umanistici prima e giuridici dopo, portando a termine il suo percorso scolastico a pieni voti. Maria lavora per una società di videocassette e, successivamente, per una società di consulenza dove conosce l'attuale marito Maurizio Costanzo. In questo periodo progetta, realizza e conduce diversi programmi tra cui il talk show denominato Amici, in cui ragazzi e ragazze si confrontano parlando dei problemi odierni. A consacrare il successo televisivo della De Filippi è Uomini e Donne, attualmente ancora in onda su Canale 5, e i talent show Saranno Famosi che diverrà poi Amici di Maria De Filippi. Va inoltre menzionato C'è Posta Per Te, anch'esso un grande classico del palinsesto Mediaset che da anni vede Maria De Filippi come la regina indiscussa degli ascolti del sabato sera.

© Riproduzione Riservata.