Masterchef 6 / Info diretta streaming e replica: le novità della puntata di oggi 2 febbraio 2017

MASTERCHEF 6, DIRETTA STREAMING E INFO REPLICA: I GIUDICI (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Pronti per vedere ancora una volta Masterchef Italia 6? L'appuntamento, per gli amanti del talent culinario di Sky Uno, è sempre lo stesso: alle 21.10 sul canale della televisione privata! Cosa accadrà questa sera a Masterchef Italia 6? Innanzitutto partiamo con i rumors di quelle che sembrano essere delle succose novità: i quattro giudici, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Carlo Cracco, sembra che non saranno mischiati tra i loro concorrenti. Secondo le anticipazioni di Masterchef Italia 6, i giudici saranno su una balconata per osservare ciò che fanno i dodici concorrenti rimasti in gara: sembra abbastanza strano però che resistano fino alla fine alla tentazione di scendere dai concorrenti e non infastidirli con qualcuna delle loro trovate... Come poter vedere la puntata in streaming? Masterchef Italia 6 è riservato ai clienti Sky, ma è possibile vederne una parte o sul sito di Sky Now Tv (poi dovrete farvi l'abbonamento) o per chi possiede già l'abbonamento Sky tv tramite l'applicazione SkyGo è possibile gustarsi la puntata in streaming sui dispositivi mobili o sul proprio computer.

MASTERCHEF 6, DIRETTA STREAMING E INFO REPLICA: OSPITE LO CHEF MORIMOTO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Uno degli ospiti presenti questa sera a Masterchef Italia 6 è il famoso chef Morimoto, al quale i quattro giudici lasceranno condurre le fila del programma. C'è grande attesa per l'inizio della puntata su Sky Uno, e sono già in molti che stanno commentando con impazienza sui social il loro programma preferito del giovedì sera. E c'è già chi mostra le sue antipatie: Gloria sembra essere quella che più non piace ai telespettatori di Masterchef Italia 6. Un altro che viene criticato abbondantemente è Michele e sono in molti a chiedersi se faccia parte del programma perché è buffo o perché è bravo. Critiche piovono anche sulla bravura di tutti i concorrenti messi insieme: secondo alcuni utenti i partecipanti di Masterchef Italia 6 non saprebbero cucinare, mentre quelli degli altri paesi sarebbero più preparati. Siete d'accordo con loro? Appuntamento a tra poco per un'altra puntata di Masterchef Italia 6.

