Michele Pirozzi / Tornerà a fare il caposquadra dopo l'ultimo successo? (Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

MICHELE PIROZZI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Nella Mistery Box della puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 26 Gennaio, il concorrente Michele Pirozzi deve preparare un piatto senza l'ausilio dell'elettrodomestico forse più utilizzato in cucina, il frullatore ad immersione, usando degli ingredienti particolari come le ostriche, l'alga salicornia, il riccio di mare, da abbinare ai fichi, alle noci di Macadamia, ai ceci e a prodotti tipici di terra come il formaggio parmigiano reggiano. Nella Invention, invece,viene svantaggiato dalla sua compagna di banco Giulia, che vuole metterlo alla prova per dargli uno sprono: la missione consiste nel realizzare una piramide composta da 50 bignè di pasta choux, riempirli di crema chantilly, e decorarli con una ganache di cioccolato fondente. La penalità a cui deve attenersi il concorrente è rispettare il limite dei 20 centimetri di diametro della base della piramide, senza uscire dai bordi: al cospetto dell'illustre ospite della puntata, lo chef pasticcere Iginio Massari, Michele Pirozzi riesce ad esibire un dolce ben realizzato. Durante la prova in esterna, il concorrente prende le redini della sua brigata, la squadra rossa, che deve preparare una cena particolare, ricca di sensazioni, quelle della freschezza e dei contrasti di gusto: i commensali sono degli ospiti speciali, delle persone non vedenti, all'interno dell'associazione di Milano a loro dedicata. Grazie ad un antipasto di mango, avocado, melone e scampo, e un secondo piatto di seppia su un letto di patate viola schiacciate, Michele e la sua squadra rossa vince la gara e può salire direttamente in balconata.

MICHELE PIROZZI, I SUOI PREGI - Nell'ultima puntata, il concorrente Michele ha dimostrato una profonda umiltà, ha seguito le regole della penitenza e si è comportato egregiamente in brigata, come un caposquadra attento ai suoi collaboratori, sia verso le richieste che verso i consigli. Il concorrente ha tutte le carte in regola per proseguire un cammino brillante e arrivare in pole position all'interno della classe di Masterchef Italia 6.

MICHELE PIROZZI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA CI ASPETTIAMO DA LUI? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Nella prossima puntata del programma, di giovedì 2 Febbraio, Michele Pirozzi avrà la possibilità di spingere ancora di più, grazie alla presenza dello chef giapponese Morimoto: i fan del concorrente si augurano che Michele riesca a combinare in maniera fantasiosa e creativa sia i suoi gusti tipici mediterranei che i sapori esotici e lontani del Sol Levante, sempre con rispetto ed estrema umiltà.

