Music di Paolo Bonolis / Le pagelle: il conduttore è uno showman, flop i The Kolors

MUSIC DI PAOLO BONOLIS, LE PAGELLE: IL CONDUTTORE E' UNO SHOWMAN, FEDEZ E J-AX GASATI, FLOP I THE KOLORS - La tv è nel DNA di Paolo Bonolis. Garantito al 100%. Uno showman come pochi, icona di Mediaset e di Canale 5. Il suo Music fa il pieno di ascolti, con ospiti eccellenti e artisti di prestigio. Nelle nostre pagelle il padrone di casa, Paolo Bonolis, ricopre una posizione speciale. Voto 8, è lui che dirige il tutto come un gran direttore d'orchestra. Diventa serio quando è opportuno, torna a ridere e a scherzare subito dopo. Bravissimo. Pollice in su anche per la sua spalla, Luca Laurenti, meno invadente delle scorse puntate. Quando entra in scena punge: voto 7. Tra gli ospiti abbiamo apprezzato particolarmente il momento rewind con John Travolta-Lorella Cuccarini (voto 8) ma anche la coppia Fedez-J-Ax (7). Meno esaltante, invece, l'intervista a Gerard Depardieu, apparso un po' stanchino (5). Tra i flop inseriamo anche i The Kolors (voto 5,5), non troppo coinvolgenti nonostante il prezioso supporto di Paolo Bonolis.

