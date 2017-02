NOTTE BRAVA A LAS VEGAS/ Sul Nove il film con Cameron Diaz e Ashton Kutcher

NOTTE BRAVA A LAS VEGAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Notte brava a Las Vegas è il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola che ha visto la luce nel 2008 negli Stati Uniti D’America ed è stata diretta da Tom Vaughan da ascrivere a quel genere della commedia sentimentale, che tanto successo ha avuto nel mondo nei primi anni del secolo corrente. Ottimo il cast di attori, tra cui spiccano Cameron Diaz e Ashton Kutcher, soprattutto la prima però non è stata all’altezza della sua fama, guadagnando molte critiche da parte degli addetti ai lavori. La pellicola è già stata programmata diverse volte sui piccoli schermi televisivi italiani, e per questa non può essere ascritte alle prime televisive. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NOTTE BRAVA A LAS VEGAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film si basa su una storia tanto inverosimile, ma che appunto per questo potrebbe vedere realmente vita in una pazza città come Las Vegas, città che nel passato ha visto accadere praticamente di tutto. Joy e Jack (rispettivamente interpretati da Cameron Diaz e Ashton Kutcher) da perfetti sconosciuti si scoprono sposati, grazie ad uno dei tanti giudice di pace che si ritrovano nella città del gioco d’azzardo, e che sono disposti a celebrare un matrimonio per pochi dollari. I due, la sera prima del matrimonio si erano ritrovati insieme nella città del vizio, per dimenticare due situazioni al limite del paradossale che gli erano capitate qualche giorno prima. Lei infatti era stata lasciata qualche giorno prima del matrimonio dal suo fidanzato, di cui era follemente innamorata, lui invece era stato licenziato malamente dall’azienda dove lavorava, che per il colmo dell’ironia era posseduta dal padre. Entrambi i giovani avevano per questo deciso di dedicarsi ad una notte folle, che di fatto si era conclusa con una serata focosa all'interno della stanza di lui, e con un matrimonio improvviso. Resisi entrambi conto della folle situazione nella quale si sono ritrovati, i due prendono la decisione di separarsi immediatamente ma che si scontra con la vincita milionaria ottenuta ad una "slot machine", grazie alla fortuna dell’uomo e al quarto di dollaro messo a disposizione dalla donna. Ritornati a New York con in mano un assegno da ben tre milioni di dollari, i due si recano da un giudice per ottenere la separazione, le cose non vanno come dovrebbero andare visto che la causa di separazione finisce nelle mani di un giudice tradizionalista, che non ci pensa per nulla a concedere la separazione immediata. Il giudice infatti dispone che entrambi dovranno convivere per sei mesi, un semestre denso di dispetti e litigi ma che alla fine rivela un finale totalmente inaspettato, finale che cavalca le montagne russe del romanticismo americano.

© Riproduzione Riservata.