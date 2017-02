Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni oggi 2 febbraio a LatteMiele: Toro, Gemelli, Cancro e gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 2 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna anche oggi, giovedì 2 febbraio 2017, il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la trasmissione Latte e Stelle. L'Ariete vive una giornata di incontri dove si potrà conoscere una persona interessante. Il Toro invece ha grande determinazione e addirittura in questi giorni raddoppierà quella che è la volontà e la forza di spirito. Per i Gemelli ci saranno da rivedere alcune situazioni legate al lavoro e anche sarebbe opportuno capire su cosa puntare in un momento non molto semplice per tanti motivi. Il Cancro vive delle tensioni importanti e non deve lasciarsi all'incerto come fatto altre volte. Per il Leone invece si vivrà un periodo di riscossa davvero importante. Vergine vede finalmente uscire Venere dall'opposizione che creava per i vincoli. Il Sagittario definitivamente è pronto a spiccare il volo verso mesi molto importanti fatti di svolte tutte in positivo.



TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: è probabile che può conoscere persona interessante. Le relazioni che nascono adesso sono intriganti ma vanno valutate bene perché ci sono tre mesi di test. Questo è un cielo che può mettere in discussione anche i sentimenti più importanti. Attenzione a non fare passi falsi. Le storie più intriganti sono proprio quelle che sfuggono, ma non bisogna esagerare. Toro: hanno una grande determinazione di nascita, ma in questi giorni addirittura raddoppia. Attenzione a non mettersi contro una persona Toro. Domenica sarà una giornata speciale, tra venerdì e sabato cerca di stare tra gli amici più simpatici. Inevitabile in questi giorni gettare anche un occhio ai conti, perché c'è qualcosa da rivedere. Gemelli: dall'anno scorso si sta cercando di salvare una situazione di lavoro personale che non è stata facile da gestire. Forse sarebbe opportuno iniziare a capire quali sono i progetti da portare avanti, anche se Saturno in opposizione crea molte barriere e qualche ostacolo da superare. Non tutto è chiaro. La cosa bella è che in questi giorni può ritornare la voglia di amare, il desiderio e anche una persona interessante. Cancro: è uno dei segni che in questo periodo vive le tensioni maggiori. Non bisogna lasciare il certo per l'incerto. Aspetta e pensa bene a quello che vuoi fare, perché è difficile decifrare i sentimenti. Qualcuno sarà indeciso se continuare un progetto. Leone: in questo periodo ha un'ottima possibilità di riscossa, non ha bisogno di consigli per andare avanti. C'è una grande capacità di amare ed essere generoso. Nei periodi buoni si possono anche notare le cose che non vanno e affrontarle per tempo per risolverle. Vergine: Venere non sarà più opposta, questo è un piccolo indizio di fortuna. Ciò non significa che l'amore piomberà nella vita come un fulmine a ciel sereno. Bisogna bloccare questo meccanismo di superprotezione che scatta quando c'è una delusione d'amore. Gennaio è stato un mese di lontananza, ma febbraio è un mese diverso. Maggio è molto bello per i sentimenti, ma non si deve pensare al passato. Bilancia: si è un po' stanchi. I progetti vanno avanti ma il ruolo delle persone attorno non è ben definito. Qualcuno può vivere in astio nei vostri confronti pur non volendo. Per chi ha una situazione di lavoro fisso è soggetto a stanchezza, per cui arrivano 3 mesi di riflessione. L'amore va un po' revisionato perché alcuni dubbi che riguardano il partner ti hanno stancato. Scorpione: si ha una rinascita interiore per l'intero 2017. Chi è stato male fisicamente può recuperare energia. Tutti quelli che sono in crisi per quanto riguarda i sentimenti avranno un rilancio, ma il meglio arriverà negli ultimi mesi del 2017. Non rovinare tutto con il pessimismo. Sagittario: sta arrivando una grande forza, però attenzione agli obblighi e non essere refrattario. L'amore può tornare protagonista. Voglia di rivincita. Capricorno: spesso si soffre di dolori reumatici. Oggi attenzione alle piccole tensioni in famiglia. Giornate di recupero per i sentimenti. Acquario: il segno è forte, volitivo e intrigato in tutti i campi. Questo è il momento migliore per farsi largo, per amare. Chi è solo deve guardarsi intorno. Pesci: vanno risanati alcuni conti rimasti in sospeso. Prudenza solo se hai a che fare con Capricorno, Cancro e Ariete. Tra febbraio e aprile pazienza nei rapporti con gli altri. Recupero per le questioni di lavoro o legali.

