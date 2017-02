OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 2 febbraio a I Fatti Vostri: i segni divisi per stelle

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 2 FEBBRAIO 2017 Paolo Fox è tornato oggi, giovedì 2 febbraio 2017, in onda su Rai Due con I Fatti Vostri con l'oroscopo andando ad assegnare le stelle ai vari segni zodiacali. Il Cancro, due stelle, deve andare oltre e cercare di non far caso a cose che non sono esattamente di gradimento. Bisogna essere pronti a dei cambiamenti importanti che potrebbero in ogni caso portare a dei risultati positivi e magari anche inaspettati. Nonostante le tre stelle i Gemelli vivono una giornata un po' fiacca, con poca forza anche perchè tutto il mondo sembra girare contro. Bisogna stare con i piedi ancorati a terra, evitando di fare voli pindarici.Quattro stelle invece per la Vergine che si ritrova sì Saturno in opposizione ma ha bisogno di riflettere e deve rimandare alcune cose che non funzionano e che non è il caso di affrontare in questo momento. Chiudiamo con le cinque stelle del Sagittario che dopo aver toccato il fondo a gennaio ora può riniziare a volare con un febbraio che segna il vero inizio del 2017.

Andiamo a vedere i segni zodiacali per i quali Paolo Fox ha dato due stelle durante l'oroscopo di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, a I Fatti Vostri. Per il Cancro, infatti, si tratta di una situazione in cui dovrete decidere voi di andare oltre. Potreste osservare che ci sia esattamente qualcosa che non è di vostro gradimento, è arrivato il momento di avere le carte in tavola per effettuare un cambiamento. Con un po' di serenità, tutto andrà per il meglio, cercate pure qualche svago. Cautela per i prossimi tre mesi. Per i nati sotto il segno della Bilancia la fatica comincia a farsi sentire, anche grazie all'influsso della Luna opposta al vostro segno. È arrivato il momento di chiarire delle situazioni tendenzialmente arretrate in famiglia, oppure qualcosa non vi soddisfa nel lavoro e sentirete la necessità di un cambiamento. Prendete in mano le redini del cambiamento, perché tutto sommato non avete molto da perdere. Per lo Scorpione è un periodo un po' pensieroso, c'è qualcosa che vi turba e siete preoccupati. Negli affari c'è qualche contratto che tarda ad arrivare, sentite inoltre il bisogno di osservare la situazione in amore.

Paolo Fox durante il suo oroscopo di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, a I Fatti Vostri ha diviso i segni per stelle, andiamo a vedere quelli a cui ne ha assegnate tre. Per il Toro è un periodo un po' fermo e monotono, le novità son ben poche e questo non vi entusiasma granché. Vi servirebbe qualche certezza in più, che tutto sommato tardano ad arrivare. Un po' meglio per quanto riguarda il lavoro, ma non vi cullate troppo. Cercate di risparmiare, perché non è un gran periodo per le questioni finanziarie. Per i Gemelli si tratta di un periodo un po' fiacco, vorreste qualche soddisfazione in più ma vi sembra che tutto il mondo vi giri contro. Forse avreste bisogno di stare un po' con i piedi per terra, perché è vero che vi piace sognare ma spesso è meglio guardare la realtà con maggiore concretezza. In amore le cose cominciano a migliorare. Periodo un po' fiacco anche per gli amici del Capricorno: siete spesso taciturni, gli altri vi vedono parecchio pensierosi. Questo a causa di alcune questioni che vi causano tensione, che vi trascinate già da tempo. cercate di rilassarvi, tutto andrà per il meglio.

Passiamo ai segni zodiacali che hanno ricevuto quattro stelle a l'oroscopo di Paolo Fox a I Fatti vostri oggi giovedì 2 febbraio 2017. Il segno della Vergine, in questo periodo, si ritrova Saturno in opposizione. La situazione intorno a voi non è favorevole. Prendetevi del tempo, per riflettere, rimandate le questioni più importanti a quando avrete la forza necessaria: non è il caso di affrontarle in questo periodo. L'amore sta migliorando, non ci sono più i muri ed i silenzi di una volta. L'Acquario è molto fortunato, oggi non ha nessun pianeta contro. Quindi è un buon momento per i progetti, l'amore, per coltivare le amicizie e perché no, programmare un viaggio. I Pesci, dal canto loro, hanno bisogno di relazionarsi e di guardarsi intorno: se siete circondati da stimoli positivi, potete rendere al meglio. Aiutare gli altri vi fa stare bene, assecondate questa vostra grande qualità! Se state lavorando a qualche progetto, cercate di dare il meglio, alla fine del 2017 non ve ne pentirete.

A I Fatti vostri Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per oggi, giovedì 2 febbraio 2017, ecco i segni a cui ha assegnato cinque stelle. Per l'Ariete è un periodo dorato: grandi occasioni in ambito sentimentale, lavorativo, anche per le finanze. Avete voglia di costruire qualcosa, di mettervi in gioco. Per il Leone è un ottimo periodo per innamorarsi. Ricordatevi però che il dialogo è un buon mezzo per conoscere e capire l'altro. Vi aspetteranno delle soddisfazioni. Infine, il Sagittario ha vissuto dei momenti di vero sconforto nel mese appena concluso. Ma dimenticate tutto, avete toccato il fondo, è arrivato il momento di risalire.

