PiazzaPulita/ Diretta e ospiti: in studio Pierluigi Bersani, c'è una scissione nel centro sinistra? (puntata 2 febbraio 2017)

PIAZZAPULITA, DIRETTA STREAMING E OSPITI 2 FEBBRAIO 2017 - La prima serata di La7 ci offre questa sera un nuovo appuntamento con il dibattito nel talk show di Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli. A partire dalle 21.10 di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, ritroveremo il giornalista in onda insieme ai suoi ospiti. Gli argomenti in scaletta stasera toccheranno sia l’Italia che le questioni internazionali. Formigli ospiterà Pierluigi Bersani per discutere con lui della possibilità di scissione nel centro sinistra ora che le correnti interne al Partito Democratico stanno alzando la voce contro Renzi e poi si discuterà con gli altri ospiti delle politiche di Donald Trump e delle ripercussioni che potrebbero avere in Europa soprattutto in materia di immigrazione e di provvedimenti protezionistici. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Piazzapulita sintonizzandovi su La7, potrete seguire il programma anche in diretta streaming sul sito dell’emittente tv, cliccando qui.

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017: PIERLUIGI BERSANI E LA POSSIBILE SCISSIONE DEL CENTRO SINISTRA - Corrado Formigli torna in onda questa sera con la puntata numero 18 di questa settima edizione di Piazzapulita, il talk show di La7. La puntata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, sarà dedicata alla possibile scissione del centro sinistra e a commentare i possibili scenari e nuovi sondaggi esclusivi ci sarà una figura importante di questo schieramento politico, Pierluigi Bersani. La crisi del Partito Democratico non sarà però l’unico argomento di cui Formigli discuterà insieme ai suoi ospiti: il talk show si occuperà anche della scena internazionale analizzando l’onda delle politiche di Donald Trump sull’Europa tra muri per fermare l’immigrazione e provvedimenti protezionistici. Tra gli ospiti che prenderanno parte al dibattito troviamo Marco Damilano, Mario Giordano, Federico Rampini e Marco Tarquinio. L’appuntamento con la puntata di Piazzapulita dal titolo “Voto di potere” è per stasera alle 21.10 su La7.

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017: RENZI VS D’ALEMA, VIDEO PROMO - La crisi del partito democratico si trascina ormai da molto tempo e ora che Matteo Renzi non è più presidente del consiglio la minoranza del suo partito fa sentire la sua voce. L’ipotesi di una scissione potrebbe essere più reale di quanto sembri ed è proprio di questo che si discuterà stasera a Piazzapulita, il talk show di La7 condotto da Corrado Formigli. Il video promo della puntata dal titolo “Voto di potere” che è stato condiviso sulla pagina Facebook del programma (clicca qui per vederlo) ci dà un’idea della situazione. Da una parte ascoltiamo Renzi parlare così dello spettro delle elezioni anticipate: “C’è un solo modo costituzionalmente per non fare le elezioni, dichiarare guerra a qualcuno”. Dall’altra parte Massimo D’Alema mette in guardia così il suo partito: “Al voto al voto, basta, pulizia fu la linea che seguimmo a Roma. Una scelta di questo tipo renderebbe ciascuno libero”.

br/>© Riproduzione Riservata.