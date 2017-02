PREDATORS/ Su Rai 4 il film con Adrien Brody e Alice Braga

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

PREDATORS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Predators è il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 21.05. La pellicola che segna l'ultimo episodio di una delle più fortunate saghe di fantascienza degli ultimi anni, "Predators" del 2010 che è stata diretta dal regista ungherese Nimród Antal, ha ridefinito i canoni di questo filone, risultando all'altezza del capostipite "Predator" di John McTiernan (1987). Un film fantascientifico che confina con l'horror, al pari della serie di "Alien", con la quale ha dato anche origine a un "cross-over" tra i due universi narrativi, quella dei Predatori ha il merito di contaminare il genere fantascientifico con delle venature horror, dando al film un ritmo adrenalinico. "Predators", arrivato nelle sale nel 2010, non è al primo passaggio televisivo, grazie anche al discreto successo di critica e pubblico ottenuto all'uscita, il merito è anche del cast, nel quale figura nei panni del protagonista (Royce) una "star" del calibro di Adrien Brody, al suo fianco, Antal ha scritturato Alice Braga (Isabelle), Topher Grace (Edwin), Walton Goggins (Walter Stans) e due vecchie "conoscenze" degli amanti del genere, ovvero Danny Trejo (Cuchillo) e Laurence Fishburne (Roland Noland). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PREDATORS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Protagonista di questo capitolo è Royce, un mercenario che si risveglia, dopo un volo col paracadute, su di un pianeta alieno, ignaro del fatto che la stirpe dei Predatori vi ha ricreato una sorta di "teatro di caccia" in cui gli esemplari di altre razze sono le prede. Qui farà la conoscenza di altri malcapitati, tra cui la soldatessa Isabelle, il messicano Cuchillo, il medico Edwin e Walter Stans, un condannato a morte, ben presto scoprono di trovarsi su di un "pianeta artificiale" e nel quale devono lottare per sopravvivere. Il gruppo si mette sulle tracce degli alieni per cercare un modo di fuggire e, dopo due sanguinosi scontri con i Predatori, Royce e compagni incontrano Roland, un soldato che resiste da anni in quel mondo, nonostante sia afflitto da disturbi mentali a causa della solitudine. Quando Roland li tradisce, svelando ai cacciatori la propria posizione, il gruppo viene massacrato e ridotto ai soli Royce, Isabelle ed Edwin, il primo continua per conto suo la fuga, lasciando dietro la ragazza e il medico, gravemente ferito. Royce, in realtà, arriva all'accampamento dei Predatori, dove trova un'astronave per fuggire, e poi torna da Isabelle per salvarla, scoprendo che Edwin è un serial killer. Dopo essersi sbarazzati di quest'ultimo, Royce e Isabelle riprendono la fuga, ostacolati da Berserker, l'ultimo Predatore rimasto sulle loro tracce e che cercherà di impedirne la partenza a bordo dell'astronave.

