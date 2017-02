REMEMBER ME/ Su La5 il film con Robert Pattinson e Pierce Brosnan

REMEMBER ME, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Remember Me è il film in onda su La5 oggi, giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola del 2010 di genere drammatico -sentimentale che è stata prodotta negi Stati Uniti per la regia di Allen Coulter. Robert Pattinson, Pierce Brosnan ed Emilie de Ravin sono gli attori che interpretano i ruoli principali. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

REMEMBER ME, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Tyler Hawkins è un giovane ventenne di New York. La sua vita viene completamente sconvolta da una tragedia familiare, il suicidio di suo fratello, in seguito al quale i genitori si separano. Tyler nutre rancore nei confronti di tutte le persone che lo circondano e suo padre non tollera più il suo atteggiamento ribelle. A causa del suo carattere indomabile, si ritrova spesso in carcere e il genitore deve interviene per farlo uscire dalla galera. Un giorno Tyler scommette con un amico che sarebbe riuscito ad entrare nelle grazie di Ally, la figlia dell'agente che gli aveva messo le manette pochi mesi prima. Ally diventa amica di Tyler, al punto da confidargli di aver vissuto una terribile disgrazia, da bambina assiste all'uccisione della mamma, capitata in una stazione della metropolitana durante una rapina e da quel giorno Ally non è più entrata nella stazione della metro. I due ragazzi si frequentano spesso e finiscono per innamorarsi l'uno dell'altro. Il padre della ragazza non è convinto della sincerità dei sentimenti di Tyler ed esorta la figlia a chiudere la sua storia d'amore con il giovane. Questi decide di raccontare ad Ally della scommessa, la ragazza resta delusa e decide di chiudere ogni relazione con lui. Un giorno Ally va a casa della madre di Tyler per aiutare la figlia più pccola a dimenticare un brutto scherzo subìto a scuola (La ragazzina era stata derisa dalle compagne per il suo taglio di capelli). Tyler torna nuovamente in carcere, accusato di aver danneggiato la scuola frequentata dalla sorellina. Ancora una volta il padre di Tyler corre in suo aiuto, poi gli chiede di andare da lui nel suo ufficio per trovare insieme agli avvocati il modo di rimediare al suo ennesimo colpo di testa. L'ufficio in cui lavora il padre di Tyler si trova a NewYork, ai piani alti delle Torri Gemelle. Il giorno seguente, datato 11 settembre 2001, il ragazzo va dal padre che, in realtà, voleva solo passare un poco di tempo con il figlio. Tyler guarda gli oggetti sistemati sulla scrivania nello studio del padre e resta piacevolmente colpito nel vedere che c'è una foto sua, del fratello e della sorella, risalente a quando erano piccoli. Si rende conto quindi che, in fondo, il padre ha sempre amato sia lui che i suoi due fratelli. Avviene il tragico attentato terroristico alle Torri Gemelli e il ragazzo muore. In seguito alla sua morte, il padre comprende che deve avvicinarsi di più all'unica figlia rimasta, Ally invece supera tutte le sue paure e finalmente trova il coraggio di entrare nella stazione della metropolitana dove, anni prima,aveva visto morire la madre.

