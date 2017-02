ROBERTO PERUGINI / Dimostrerà tutta la sua fantasia e creatività? (Masterchef Italia 6, oggi 2 febbraio 2017)

ROBERTO PERUGINI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 26 Gennaio, il concorrente romagnolo Roberto Perugini ha dovuto affrontare una Mistery Box alquanto insolita, dove non poteva utilizzare uno degli elettrodomestici più amati e forse esasperati in cucina: il frullatore ad immersione, con cui gli aspiranti chef esagerano nella preparazione di salse, creme e condimenti. Gli ingredienti a disposizione sono prima fra tutti le ostriche, i ricci di mare, la salicornia, gli agretti, il sedano rapa, i fichi, i ceci ammollati, il parmigiano reggiano e le celebri noci di Macadamia, saporite e salutari. Roberto, grazie al suo piatto intitolato 'Più fichi con le ostriche', riesce a salire sul podio dei primi tre, con la sua ricetta di pesce e sedano rapa in forno, ma la migliore risulta essere Giulia, per aver utilizzato tutti gli ingredienti nella sua zuppa. Nonostante questo, chef Barbieri è piacevolmente sorpreso dall'impennata di Roberto, e lo sprona a tirare fuori tutta la carica e l'entusiasmo tipici della sua Romagna, di Rimini e Riccione, città conosciute per notti magiche ed energia. Nell'Invention Test, il concorrente riesce a salvarsi realizzando una piramide di profiterole apprezzabile, valutata sia dai quattro giudici che dall'illustre ospite, il pasticcere Iginio Massari: durante l'esterna, che si tiene a Milano in una prestigiosa associazione per persone non vedenti, Roberto e la squadra blu, capitanata da Cristina, devono preparare un primo e un dolce che soddisfino le sensazioni di armonia ed esplosione di sapore. Nonostante i tortelli ai calamari e al dessert di cioccolata e peperoncino, la squadra blu non supera la prova e deve affrontare la tanto temuta Pressure: niente paura per Roberto, che in trio con Cristina e Giulia nella prova a staffetta, riesce ad impiattare della pasta fresca realizzata ad hoc, con un condimento giusto ed equilibrato. L'operaio romagnolo, padre di famiglia, è salvo e può salire finalmente in balconata.

ROBERTO PERUGINI, L'UMILTA' E' IL SUO PREGIO - Roberto Perugini alterna salite e discese, alti e bassi: in questa puntata di Masterchef è riuscito a spiccare per bravura, sia nella Mistery che nella Invention, dove ha dovuto cimentarsi con ingredienti particolari, il pesce, e con la realizzazione dei dolci. Il suo carattere molto tenero e pacato lo aiuta a mantenere la calma, e la sua umiltà è uno dei pregi più importanti per rimanere con i piedi per terra: a volte, però, un po' di sana competizione e un pizzico in più di grinta non guasterebbero, ma Roberto ha ancora diverse carte da giocare e diversi assi nella manica da sfruttare, come la sua reale bravura nella lavorazione della pasta fatta in casa.

ROBERTO PERUGINI, COSA ACCADRA' QUESTA SERA? - In questa puntata di Masterchef Italia 6, di giovedì 2 Febbraio, arriva l'oriente nella cucina più amata del Belpaese: con lo chef giapponese Masaharu Morimoto e la sua rinomata stravaganza, Roberto avrà la possibilità di dimostrare tutta la sua fantasia e creatività in piatti dai sapori esotici e speziati, curandone non solo il contenuto e il gusto, ma anche la forma. Il cuoco Morimoto, infatti, è tra i cuochi più celebri per la bellezza degli impiattamenti, quasi di design, e per essere il re dei sushi.

