Raz Degan/ Un'avventura piena di ostacoli, l'attore finisce fra i "non evoluti" (Isola dei Famosi 2017, oggi 2 febbraio)

RAZ DEGAN, IL NAUFRAGO SULLA SPIAGGIA DEI "NON EVOLUTI" (ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12, oggi 2 febbraio 2017) - L'avventura di Raz Degan sull'Isola dei Famosi 2017 è iniziata da pochi giorni, ma l'attore ha sin da subito dovuto fare i conti con una serie di problematiche che hanno reso il suo percorso assai difficoltoso. Nel corso della prova evolutiva, infatti, in concorrente non è riuscito a superare gli "standard" del rigido comitato scientifico presente in questa edizione del reality, e si è quindi ritrovato nel gruppo dei "non evoluti" assieme a Massimo Ceccherini, Eva Grimaldi, Andrea Marcaccini e le due nominate della prima puntata, Dayane Mello e Samantha Degrenet. Negli appuntamenti che Mediaset trasmetterà nella giornata di oggi, che ricordiamo andranno in onda alle 16.05 su Canale 5, alle 18 su Italia 1 e a partire dalle 16.30 su La 5, ritroveremo Raz Degan proprio alle prese con la sua nuova vita da "non evoluto" che prevede la sua permanenza nell'isola primitiva, fra le privazioni più dure e assenza di qualsiasi riparo dalle intemperie. Come se la starà cavando l'attore alle prese con questa nuova vita?

RAZ DEGAN, UN INIZIO PIENO DI OSTACOLI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - I primi giorni di Raz Degan sull'Isola dei Famosi 2017 sono stati particolarmente complicati, soprattutto perché il concorrente, per una serie di motivi non del tutto chiariti, è apparso sin da subito più taciturno del previsto. Stando alle prime immagini, infatti, l'attore sembra stia vivendo un'isola tutta sua, nella quale non sembra voler andare oltre rispetto alla normale collaborazione fra naufraghi. L'esperienza sull'isola dei primitivi assieme ad altri cinque concorrenti, però, potrebbe cambiare la sua visione delle cose e costringerlo, in qualche modo, a stringere quei rapporti più stretti fino a ora sapientemente da lui evitati. "Sono solo fatti miei", diceva nello spot che lo ha reso famoso qualche anno fa, e di recente sono stati in molti a ricordarglielo: da questo momento in poi sarà da solo contro tutti e dovrà vedersela anche con le tempeste che spesso si abbattono sull'isola, sia quelle meteorologiche sia quelle mediatiche.

© Riproduzione Riservata.