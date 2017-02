SFIDA TRA I GHIACCI/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal

SFIDA TRA I GHIACCI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Sfida tra i ghiacci è il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione - avventura dal titolo originale On Deadley Ground che è stata diretta e interpretata da Steven Seagal nel 1994 della durata di circa 105 minuti. Nel cast sono presenti anche Michael Caine, Joan Chen, John C. McGinley, Billy Bob Thornton e Richard Hamilton. Ma vediamo nel detatglio la trama del film.

SFIDA TRA I GHIACCI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Alaska: qui vive una popolazione indigena in perfetta armonia con la terra e con l’ambiente che la circonda. Purtroppo però questo splendido posto dal punto di vista paesaggistico e naturale viene preso di mira da un’importante compagnia petrolifera, la Aegis Oil Company, che spera di potersi arricchire sfruttando tutte le risorse che ha a disposizione quel luogo incontaminato, senza considerare la possibilità di danneggiare quell’ambiente così incontaminato. Inoltre, la Aegis Oil Company è decisa a non guardare in faccia a nessuno pur di ottenere il proprio obiettivo. Un uomo di nome Forrest Taft (Steven Seagal) lavora come addetto alle trivellazioni e nello specifico ricopre anche il ruolo di pompiere, nel caso ci dovessero essere incendi all’interno dei pozzi petroliferi. L’uomo è molto dedito al proprio lavoro, ma viene a conoscenza che la società per la quale lavora da anni è alle prese con il progetto in Alaska che va a contaminare e a minacciare le popolazioni native che vivono lì, gli Inuit. Il protagonista decide di battersi per quelle popolazioni, al fine di evitare lo sfruttamento del territorio. La sua presa di posizione però non viene accettata di buon grado dal presidente della compagnia petrolifera, Michael Jennings (Michael Caine). Grazie però ad un’attivista Inuit, Masu (Joan Chen), Forrest Taft riesce pian piano a battersi per ottenere il suo scopo. Il presidente della Aegis non potrà far altro che ricredersi e comprendere di non poter sfruttare a proprio piacimento l’ambiente che ci circonda.

