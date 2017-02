SLEEPLESS – IL GIUSTIZIERE/ Da oggi al cinema il film diretto da Baran bo Odar con Jamie Foxx (2 febbraio 2017)

SLEEPLESS – IL GIUSTIZIERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (2 febbraio 2017) - Esce nelle sale Sleepless - Il giustiziere, il nuovo film di Jamie Foxx. Mancano poche ore all'arrivo al cinema dell'action movie di Baran bo Odar, ambientato a Los Angeles tra inseguimenti notturni, la lotta tra il bene e il male e la guerra alla criminalità organizzata. E’ stato prodotto e girato negli Usa ed è un action movie che rientra anche nel genere poliziesco e nel thriller. La regia è di Baran bo Odar, nel cast ci sono Jamie Foxx (Vincent Downs), Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Tip Harris (Derrick Griffin), Gabrielle Union e Scoot McNairy (Rob Novak). Baran bo Odar, giovane regista di origini svizzere, è al suo terzo film sul grande schermo dopo le prove, non troppo riuscite, in Who Am I e The Silence. Migliore la sua regia nella serie tv Dark che verrà distribuita in Germania da Netflix.

SLEEPLESS – IL GIUSTIZIERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (2 febbraio 2017) - Jamie Foxx, attore premio Oscar per Ray in cui interpretava il pianista cieco Ray Charles, è Vincent Downs, un agente infiltrato della polizia di Las Vegas. Foxx è una divisa incorruttibile, un uomo delle istituzioni, un reale servitore dello Stato ma, per ironia della sorte, viene coinvolto nella misteriosa sparizione di un carico di droga che viene sottratto alla criminalità organizzata. I boss proprietari della partita di stupefacenti montano su tutte le fuori e arrivano al tenente Vincent Downs, reputandolo colpevole. Per questo motivo Gregory Rubino, uno dei due malviventi, sequestra il figlio di 14 anni del poliziotto allo scopo di ricattarlo: se Vincent Down restituisce il carico di cocaina, i due boss libereranno il ragazzo. Il film entra nel vivo: l'agente deve sottrarre la droga ai suoi stessi colleghi, facendo attenzione a non finire nella morsa della legge ma deve anche tenere sotto occhio i rapitori del figlio. E' una corsa contro il tempo per salvare il suo ragazzo e inchiodare alla giustizia i criminali che lo hanno sequestrato. Sleepless - Il giustiziere non brilla per originalità: la trama è trita e ritrita, il copione è tra i più classici di Hollywood e la storia è già nota, anche se totalmente inventata. Si salva soltanto l'interpretazione del premio Oscar Jamie Foxx il giustiziere che offre un'altra performance stellare dopo quella in Ray.

SLEEPLEESS – IL GIUSTIZIERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (2 febbraio 2017) - Sleepless - Il giustiziere è un remake di Nuit blanche, film francese uscito nel 2011 per la regia di Frédéric Jardin. La pellicola racconta le gesta di un poliziotto di Parigi che cui il crimine organizzato rapisce il figlio come vendetta al sequestro di una partita. Anche in questo caso il protagonista è un agente che dovrà vedersela con la legge e con i banditi per salvare il suo bambino.

