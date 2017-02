SOSSIO ARUTA / Uomini e Donne, il cavaliere interessato ad Anna Tedesco? (Trono Over, oggi 2 febbraio 2017)

SOSSIO ARUTA, UOMINI E DONNE: IL CAVALIERE PROVOCA: ANNA TEDESCO HA FATTO COLPO? – Sossio Aruta continua a scatenare polemiche all’interno dello studio del trono over di Uomini e Donne. Il Re Leone, ancora single e in cerca d’amore, non perde occasione per commentare i flirt che nascono nel parterre del programma di Maria De Filippi. In attesa di sedere al centro dello studio per fare il punto sulla sua situazione sentimentale, Sossio Aruta provoca Nino, il cavaliere con cui Anna Tedesco ha intrapreso una conoscenza che procede a gonfie vele. Tra Anna e Nino tutto va alla grande ma Sossio Aruta solleva qualche dubbio chiedendo alla dama se intenda dare l’esclusività al cavaliere. L’affermazione di Sossio Aruta fa infuriare Nino che non accetta la provocazione del collega. Cosa si nasconde dietro le parole di Sossio Aruta? Il cavaliere è forse interessato alla bella dama? Tra Sossio Aruta e Anna Tedesco non c’è mai stato un avvicinamento ma i fans non si stupirebbero se il Re Leone decidesse di dare la caccia anche alla Tedesco. Sossio, dunque, sta cercando di conquistare Anna Tedesco?

SOSSIO ARUTA, UOMINI E DONNE: IL CAVALIERE NEL MIRINO DI TINA CIPOLLARI – Sossio Aruta, al pari di Gemma Galgani, è il nuovo bersaglio di Tina Cipollari. La bionda opinionista punta continuamente il dito contro il cavaliere, reo di usare le donne e di voler frequentare solo donzelle più giovani. Nella prossima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Tina Cipollari potrebbe essere ancora più dura nei confronti di Sossio che, negli scorsi giorni, è finito al centro del gossip per una presunta relazione che avrebbe al di fuori della trasmissione. Sossio Aruta ha già smentito tutto sui social ma la situazione potrebbe essere affrontata in trasmissione. Tina Cipollari cercherà le prove per smascherare Sossio Aruta? Il cavaliere ruberà la scena a Gemma Galgani attirando su di sé le attenzioni della bionda opinionista? Anche Sossio, esattamente come Gemma, continua ad essere criticato anche dal pubblico che da tempo chiede a Maria De Filippi di rinnovare il parterre.

