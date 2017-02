STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La scuola più bella del mondo, Oblivion e Sfida tra i ghiacci (giovedì, 2 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, le reti del Biscione offrono un palinsesto ricco di vari appuntamenti di cui fanno parte il genere commedia con il film su Canale 5 La scuola più bella del mondo, oppure l'azione con Tom Cruise protagonista che occupa la prima serata di Italia 1 mentre Rete 4 propone la pellicola con Stevene Seagal Sfida tra i ghiacci. Si continua con la scelta di film anche su La5 ma di genere diverso mentre lo show comico va in onda su Mediaset Extra con Panariello non esiste. Avventura e serie tv li troviamo su Italia 2 e Top Crime, come non citare infine Boing il canale dedicato ai più piccoli con Lo straordinario mondo di Gumball. Dopo aver fatto questa breve sintesi, vediamo la programmazione della serata nel dettaglio.

Si parte in prima serata su canale 5 con La scuola più bella del mondo, una commedia che riguarda il mondo della scuola. Infatti una scuola è in competizione per un premio, ma anziché portare aiuti umanitari in Ghana, a causa di un errore vengono mandati in una scuola campana. In seconda serata sarà il momento dell' Intervista il talk show in cui Maurizio Costanzo intervista grandi personaggi dello sport e dello spettacolo, una chiacchierata intima con il giornalista romano, che ha segnato il mondo della televisione e dello spettacolo. Su Italia 1 andrà in onda Oblivion, un film d'azione con Tom Cruise. Uno scenario post apocalittico dovuto ad un'invasione aliena sulla terra: una vera e propria chicca per gli appassionati di genere. In seconda serata sarà il momento di Cloud Atlas, con protagonista Tom Hanks. Questo film di fantascienza descrive sei avventure diverse, ma che ripercorrono i temi della reincarnazione e del destino. Su Rete 4 andrà invece in onda Sfida tra i ghiacci, un film con Steven Seagal. L'attore dovrà dunque cercare di scoprire cosa c'è sotto una ricerca apparantemente innocua. In seconda serata andrà in onda un altro film d'azione, ovvero L'Ultimo samurai, questo film del 2003 narra la Ribellione di Satsuma, un avvenimento storico avvenuto nella terra del Sol Levante nel 1877. Film drammatico invece su La 5, con Remember Me, il capolavoro, uscito nel 2010, parla di Tyler, un 21enne che ha passato davvero tantissime disavventure nel corso della sua vita. Su Mediaset Extra va invece in onda Panariello non esiste, lo show del 2012 in scena nei migliori teatri. La comicità del comico toscano torna dunque in onda in questo giovedì 2 febbraio. Su Iris andrà in onda Basic Istinct II, con Sharon Stne nei panni di Catherine Trammell: andrà dunque in onda la seconda parte del film capolavoro che ha segnato un' intera generazione. Su Italia 2 andrà invece in onda The lost dinosaurs, un film d'avventura del 2012. Il protagonista è Luke, un giovane ragazzo che partirà con una spedizione alla ricerca di dinosauri ancora in vita. Il film verrà trasmesso in prima tv. Su Top Crime sarà invece il momento delle avventure di Bones, giunto ormai alla nona serie. Due episodi che scandiranno la serata degli appassionati del genere crime e delle serie tv. Per concludere al meglio la vostra serata, come non citare Boing. Sul canale dedicato ai più piccoli andrà invece in onda Lo straordinario mondo di Gumball, un simpatico cartone che parla di Gumball, un gatto blu di circa dodici anni. Le avventure del micio più amato dai bambini ritornano dunque in questa prima serata.