STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 4, ITALIA e Il mondo di Arthur Newman (giovedì, 2 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, il palinsesto Rai, è all'insegna della grande fiction, quella amata dalla maggior parte del pubblico italiano, ma si allarga anche in molte altre direzioni. Infatti le reti Rai propongono anche film, programmi di approfondimento e programmi culturali per ogni tipo di spettatore e per ogni fascia di età. Lanciando uno sguardo sulla programmazione della serata, scopriamo che su Rai 1 va in onda la fiction Un passo dal cielo, Rai due invece ospita il programma giornalistico ITALIA e Rai 3 manda in onda un film con Colinn Firth, sul resto dei canali non manca la messa in onda di altri film, e documentari. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Rai Uno propone due nuovi episodi in prima visione tv della seguitissima fiction Un passo dal cielo, giunta alla sua quarta edizione. Il protagonista era in precedenza Terence Hill, che in questa ultima stagione è stato sostituito da Daniele Liotti. Il passaggio del testimone non ha però scoraggiato dalla visione i vecchi fan della serie. Questa sera vanno in onda le puntate Il sacro fuoco e Spiriti liberi. Subito dopo andrà in onda l'informazione flash del TG1 condensata in 60 secondi. Su Rai Due viene trasmesso un ulteriore appuntamento con il nuovo programma di approfondimento di Michele Santoro, apprezzato giornalista e gradito ritorno sulle reti Rai. Il programma si intitola semplicemente ITALIA e approfondisce tematiche relative alla vita politica del nostro Paese, cercando di offrire nuovi strumenti per la comprensione dell'attualità. L'approfondimento sui fatti di cronaca e attualità continua anche in seconda serata con il magazine giornalistico Night Tabloid, condotto da Michela Bruchi. Il primo film del palinsesto viene trasmesso da Rai Tre che manda in onda Il mondo di Arthur Newman (Arthur Newman, 2012), con Colin Firth. La pellicola racconta la storia di un giocatore di golf insoddisfatto che, per poter godere di un'altra occasione nella vita, decide di fingersi morto e cambia identità. Subito dopo Rai Tre trasmette Più libero di prima (2017), un documentario di Adriano Sforzi che racconta la vera storia di due giovani accusati ingiustamente di un omicidio non commesso e condannati all'ergastolo per questo. Anche Rai 4 trasmette come Rai Tre un film, in questo caso il genere è l'horror e il titolo è Predators (2010), terzo capitolo di una saga fantascientifica che si è incrociata anche con quella di Alien ed ha come protagonista l'attore premio Oscar Adrien Brody. L'ultimo film della serata Rai è in programmazione su Rai Movie, si tratta di The Lady - L'amore per la libertà (The lady, 2011) diretto da Luc Besson, pellicola drammatica che racconta la vita di Aung San Suu Kyi, che nel 1991 ricevette il premio Nobel per la pace. Completano la programmazione Rai di giovedì 2 febbraio Rai 5, dove va in onda il documentario Riccardo Chailly e la Filarmonica di Milano, in cui si racconta del concerto gratuito che ogni anno l'orchestra de La Scala di Milano offre in Piazza Duomo, e Rai Premium dove vengono trasmessi in replica gli episodi della serie tv poliziesca Il commissario Rex.