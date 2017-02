STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Americans, Dicte e Mad Men (giovedì, 2 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, il palinsesto della piattaforma satellitare delle reti Sky, propone una vasta scelta di serie televisive dedicate alla cucina come "Master Chef Italia 6" e poliziesche. Per la sezione cinema film drammatici, come "La prima luce", in onda su Sky Cinema Uno, che dovrebbe essere anche il programma più visto della serata, film d’avventura e romantici e drammatici come The walk in onda su Sky Cinema Hits, l'avventura invece è su Sky Cinema Family con il film Alvin Superstar, nessuno mi può fermare. Dopo questa breve introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Fox, canale 112 alle 21.00 torna la fiction ambientata all’epoca della "guerra fredda", intitolata "The Americans", giunta alla sua quarta stagione. Nell’episodio in onda questa sera, il decimo, intitolato "Nanerottoli" la famiglia di Philip ed Elizabeth è minacciata da una vecchia indiscrezione fatta da Paige, che potrebbe tornare alla luce. Per evitare questo la famiglia deve assolutamente entrare in azione. Su Fox Crime, canale 116, alle 21.05, è in programmazione la fiction poliziesca danese intitolata "Dicte", con il settimo episodio della terza stagione. Un crime danese molto appassionante con Dicte Svendsen, una giornalista investigativa, come protagonista principale. In questo episodio, che si intitola "Il prezzo della dipendenza", vengono seguite le vicende di un furto che ha come oggetto la cassa di un parco divertimenti. Nel frattempo il nuovo lavoro sta creando delle difficoltà ad Anne. Su Sky Atlantic, canale 110, alle 20.25, ancora un episodio della fiction "Mad Men" il quinto della quarta stagione, nel quale, mentre Pete e Don sono alle prese con Roger per "contenerne" l’atteggiamento nei confronti di un cliente, Betty sta pensando di seguire una terapia medica. Serie ambientata nell’America degli anni 60 nel mondo della pubblicità. Su Fox Life, canale 114, con inizio alle 21.00, il terzo episodio della prima stagione di "Conviction", una serie televisiva che mette al centro della vicenda avvocati e detective che formano una squadra adibita ad un nuovo controllo di casi giudiziari erroneamente considerati in prima istanza. Un "Estremismi", Hayes deve rivedere un caso nel quale è invischiato un attivista politico, riconosciuto colpevole di un attacco di stampo terroristico, effettuato contro una moschea, e per questo condannato alla pena dell’ergastolo. Su Sky Uno, canale 108, alle 20.15 ed a seguire alle 21.15, due episodi del cooking show "Master Chef Italia 6". Il primo episodio è la prova in esterna, che si svolge presso l’Istituto per Ciechi di Milano. Gli aspiranti chef in questa prova dovranno preparare un pranzo per 35 ospiti dell’istituto, non vedenti, e quindi il giudizio sui piatti, sarà dipendente solo dal gusto che i concorrenti, divisi in due squadre, sapranno trasmettere attraverso il cibo. La squadra che perde questa sfida sarà protagonista, nell’episodio successivo, di un difficile "Pressure test a staffetta". Su Sky Cinema 1, canale 301, alle 21.15 va in onda un film drammatico, intitolato "La prima luce", incentrato sul tema, molto attuale, dei figli contesi. Martina e Marco sono in crisi, e lei decide di tornare, con il loro piccolo Mateo, in Cile, suo paese originario. A Marco non resta altro da fare che volare in Cile per cercare di riabbracciare il figlio. Diretto da Vincenzo Marra ed interpretato da Riccardo Scamarcio, Daniela Ramirez, Alejandro Goic, Gianni Pezzolla e Luis Gnecco. Su Sky Cinema Hits, canale 304, alle 21.15, il film drammatico diretto da Robert Zemeckis intitolato "The walk", la storia di Philippe Petit, un funambolo francese che nel 1974, il 7 agosto, riesce a portare a termine un’impresa che non sarà più ripetuta da nessuno: camminare su un cavo di acciaio, posto tra le Torri gemelle di New York. Sul cavo, a 400 metri da terra, il funambolo cammina quasi per un’ora, senza nessuna protezione. A guardarlo compiere questa impresa, la sua donna, i suoi amici, ma anche gli agenti che attendono che scenda per arrestarlo. Con Ben Kingsley, Mark Camacho, Joseph Gordon-Levitt, Larry Day e Clement Sibony. Su Sky Cinema Family, canale 306, va in onda alle 21.00 il film d’avventura "Alvin Superstar nessuno mi può fermare" con protagonisti principali sempre i 3 inarrestabili scoiattoli, che in questo quarto capitolo della saga, volano a Miami. Dave sta per sposare Samantha, e Alvin ed i suoi amici, temono di essere abbandonati, per cui stringono alleanza con Miles, che sta preparando un piano per creare problemi ai due promessi sposi. Con Jason Lee, Justin Long, Christina Applegate, Tony Hale, e Anna Faris, e con la regia di Walt Becker Sky Cinema Passion, canale 308, presenta, alle 21.00, il film romantico intitolato "Sballati d’amore", diretto da Nigel Cole, ed interpretato da James Read, Lee Garlington, Amanda Peet, Gabriel Mann e Ashton Kutcher. La vicenda è quella di due giovani che hanno fatto la loro conoscenza durante un viaggio aereo, Oliver ed Emily, e sembrano sul punto di innamorarsi ma poi non accade nulla, I due si rincontrano tre anni dopo, ma anche in questo caso l’incontro è di breve durata e sarà solo al terzo incontro che i due riusciranno a mettersi insieme. Su Sky Cinema Max, canale 312, alle 21.00, un fil horror "Benvenuti a Zombieland", con Woody Harrelson, Emma Stone, Bill Murray, Abigail Breslin e Jesse Eisenberg e diretto da Ruben Fleischer.