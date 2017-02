STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino si fa prendere da un certo languorino e le fans perdono la testa, foto (oggi, 2 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO SI FA PRENDERE DA UN CERTO LANGUORINO E LE FANS PERDONO LA TESTA, FOTO - Stefano De Martino conta migliaia di fans sui social e per loro qualsiasi attività del ballerino è meritevole di essere immortalata e condivisa. Non sorprende quindi che anche un semplice momento di preparazione prima della cena venga condiviso dal ballerino con le tante ammiratrici che lo seguono su Facebook. Prima di andare a cena, Stefano ha infatti voluto condividere con coloro che lo seguono sul popolare social network il suo appetito: “Qualcuno ha detto cena?!?”. La foto scelta per accompagnare tali parole non lo ritrae però in cucina o in sala da pranzo ma bensì in camera da letto e tanto è bastato alle fans di De Martino per ricoprirlo di like, condivisioni e commenti come questi entusiasti. I fans non hanno mancato però di fargli notare che si trattava di tardo pomeriggio: “A quest'ora??? Tu e la dieta con quei frullati…”, “O ma a che ora magn? ahhah”, “Alle 18:15 è spuntino”. Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO IN VACANZA, MA CON CHI? - Le foto del mare e della spiaggia che Stefano De Martino ha pubblicato nelle ultime ore fanno chiaramente capire che il ballerino si trova lontano dal freddo che sta stringendo nella sua morsa il nostro Paese. L’ex marito di Belen Rodriguez sembra essersi preso qualche giorno di vacanza da passare in un paradiso tropicale a sua scelta dove può godersi il sole e il mare anche in pieno inverno. Le fans sono sicuramente felici di vederlo rilassato tra le onde o sulla spiaggia ma una domanda in questi giorni si fa sempre più insistente e continua ad essere posta sui social dalle ammiratrici che commentano i suoi scatti: con chi è in vacanza? Il ballerino potrebbe anche essere partito da solo ma è facile immagine che Stefano possa voler condividere il suo “paradiso” con qualcuno di speciale.

