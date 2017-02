STRISCIA LA NOTIZIA/ Ieri è stato il programma più seguito. Ezio Greggio e Michel Hunziker: i servizi della puntata di oggi, 2 febbraio 2017

STRISCIA LA NOTIZIA, OGGI 2 FEBBRAIO 2017: IERI E' STATO IL PROGRAMMA PIÙ SEGUITO - Striscia la Notizia ieri è stato il programma più seguito in televisione con una media di oltre cinque milioni di telespettatori e uno share del 19.95%. Il picco della trasmissione condotta da Michelle Hunziker ed Ezio Greggio è stato raggiunto alle 21.23 con oltre sei milioni e mezzo di spettatori e uno share di circa il 24.40% e del 36.88% tra i 25 e i 64 anni. Staremo a vedere come andrà invece la puntata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, di Striscia la Notizia telegiornale satirico ideato nel 1988 da Antonio Ricci. Sarà poi interessante capire quali saranno i servizi che verranno proposti su Canale 5 con tantissimi inviati impegnati per dare ancora una volta la tagliente e intelligente lettura che il programma offre ogni volta nel pre serale di Canale 5. L'appuntamento, come ogni giorno, è fissato alle ore 20.40 sulla rete di punta di Mediaset e introdurrà il film in prima tv La scuola piùbella del mondo.

STRISCIA LA NOTIZIA, OGGI 2 FEBBRAIO 2017 - Torna il consueto appuntamento con il telegiornale satirico Striscia la notizia, condotto da Ezio Greggio e Michel Hunziker, in onda questa sera su Canale 5. Prima di scoprire i nuovi servizi vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. La puntata inizia come al solito con l’introduzione di Greggio, il quale affiancato dalla Hunziker analizza alcune delle ultime situazioni avvenute nel paese. Alla fine della presentazione arrivano gli inviati che questa sera sono: Sergio Friscia il quale impersonando Beppe Grillo pungola alcuni parlamentari con le sue pungenti battute, nelle grinfie del sosia dell’ex comico finiscono questa volta Abrignani (ALA), Portas (PD) e Rabino (Scelta Civica). È la volta poi di Mr. Neuro che documenta in maniera particolareggiata una pista ciclabile sul lungotevere romano, pista che a causa di alcuni crolli è diventata un vero "percorso di sopravvivenza". Esilarante, come al solito la rubrica "Pasticcino dal Web", questa volta i produttori fanno vedere ai telespettatori uno "sgambetto animale" ai danni di una piccola bambina, e un chitarrista irascibile con cui non è facile trovare un accordo. In "Qualcosa è cambiato" vari inviati sono ritornati sui luoghi dei "misfatti" delle scorse puntate, per documentare come dopo l’intervento di Striscia la notizia alcune delle situazione evidenziate siano state risolte.

Pinuccio si reca invece in Puglia per attestare alcuni sprechi a Bari, nello specifico vengono evidenziati come nel comune pugliese tanti sono i soldi spesi per le pulizie dei bagni pubblici in un parco, bagni che di fatto non esistono, Pinuccio intervista l’assessore della città ma le giustificazioni dell’esponente politico sono abbastanza confuse. Rajae dopo le discrasie evidenziate a Messina nel confronto dei migranti si reca a Scordia (CT) dove alcuni "richiedenti asilo" contribuiscono alla pulizia di alcuni parchi, l’inviata intervista la responsabile di una cooperativa sociale la quale tratteggia una visione diversa di integrazione, un’integrazione che qui è riuscita alla perfezione. La Petyx invece si reca a Siracusa dove documenta la veridicità della classifica del sole 24 ore, classifica che posiziona la città nella 98^ posizione relativamente a tutte le province italiane, l’inviata documenta inoltre come all’interno del comune ben 270.000 euro sono stati concessi ai dipendenti comunali in virtù di "miglioramenti della qualità della vita dei cittadini", che in verità a sentire i cittadini stessi non ci sono mai stati.

Continuano i servizi di Morelli sul COEMM di Maurizio Sarlo, anche questa volta l’inviato non fa altro che sottolineare l’inganno messo in atto dal personaggio che confidando sull’ingenuità di molti cittadini cerca di far passare per veritiere alcune "Balle spaziali". Ghione invece porta l’attenzione sulla pulizia di un parco nelle adiacenze del Colosseo, il parco tenuto malissimo è pieno di immondizia, e durante la perlustrazione di Ghione si notano i tanti portafogli abbandonati dopo i continui borseggi messi in atto da malviventi locali, la richiesta dell’inviato è di una maggiore attenzione da parte degli enti proposti al controllo e alla pulizia.

Stoppa infine si reca nuovamente nella provincia di Teramo, questa volta però invece di documentare i disservizi dei soccorsi, veicola alcune offerte di aiuto che sono giunte in redazione, dopo la pubblicazione degli scorsi servizi, servizi che hanno evidenziato l’abbandono da parte del "sistema" Italia. L’inviato consegna le offerte direttamente ai sindaci della zona. Dopo il servizio che di Stoppa che di fatto fa riflettere il telespettatore, è la volta dei "Nuovi mostri", in onda alcune delle litigate più "vivaci" della settimana, la palma del vincente spetta a Massimo Ceccarini che "all’isola dei famosi" fornisce veramente il peggio di se.

