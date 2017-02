THE AMERICANS 4 / Anticipazioni puntata 2 febbraio 2017: il Pastore Tim è scomparso! E' stato il Centro?

THE AMERICANS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Americans 4, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Nanerottoli". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: Philip (Matthew Rhys) aiuta Paige (Holly Taylor) a fare le sue prime guide ed una volta ritornati a casa, la ragazza rivela che il Pastore Tim (Kelly AuCoin) darà un party per i missionari che partiranno a breve per un'azione umanitaria. Paige crede infatti che tutta la famiglia farebbe bene a presentarsi all'evento, dato che il Pastore Tim preferisce vederli insieme, perché assomigliano di più ad una famiglia "normale". Intanto, Elizabeth (Keri Russell) continua la sua missione incontrando di nuovo l'amica coreana, mentre Philip risponde ad una chiamata di William (Dylan Baker). Lo informa che è stata diramata una variante del virus di livello 4 e di credere di non voler informare il Centro, dato che non si fida più delle SVR. Quella sera, le emittenti locali trasmettono il film sulla guerra fredda, Il giorno dopo, con risonanza nazionale. Elizabeth in particolare ne rimane molto scossa ed in seguito comunica a Philip di voler continuare a sorvegliare Hee Seong (Ruthie Ann Miles) ed il marito Don (Ruthie Ann Miles), offrendosi volontaria per tenere i bambini in loro assenza. Nel frattempo, Oleg (Costa Ronin) si avvicina a Tatiana (Vera Cherny), che gli rivela qualche particolare dei suoi precedenti amorosi. Il russo invece le confessa che alcuni giorni prima il radar in possesso al governo ha rilevato la presenza di alcuni missili, ma che in seguito si è scoperto fosse solo un bagliore presente nel cielo. Più tardi, Elizabeth contatta Don con una scusa, chiedendogli un aiuto per un problem in casa. Gli offre poi qualche bicchiere di vino, giusto per ammorbidirlo e farlo parlare, mentre cerca di sedurlo. Subito dopo, l'uomo inizia a sentirsi male e crolla sul pavimento. Philip invece propone a Paige di andare a fare di nuovo un giro in auto, dopo aver avuto un avvertimento dal Pastore Tim, che ha manifestato la volontà di parlare con loro di una cosa importante, non appena rientrato in città. Dopo aver inscenato un rapporto, Don si risveglia inorridito e crede di aver oltrepassato il limite con Elizabeth, non sapendo che si tratta di un inganno. La spia si sente comunque male per ciò che ha fatto, soprattutto per aver tradito la fiducia di due persone innocenti ed innamorate. Tornata a casa, ha modo di parlare con il marito, dopo aver trascorso una serata apparentemente tranquilla con il resto della famiglia.

THE AMERICANS 4 ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "NANEROTTOLI" - I Jennings sono particolarmente turbati nel venire a sapere che il Pastore Tim è misteriosamente scomparso durante il suo viaggio in Etiopia. Alicce inizia a diventare sospettosa e minaccia apertamente la coppia di essere responsabile di quanto accaduto. Alice li avvisa inoltre di aver già consegnato alcune direttive ad un avvocato in modo che informi l'FBI sulla verità sul loro conto nel caso in cui il marito venisse trovato morto oppure a lei venisse fatto del male. Paige si trova nella confusione più nera a causa di questi avvenimenti, ma è in grado di supportare Alice nel suo momento di difficoltà. Elizabeth invece continua a mandare avanti la sua missione Patty, ma entra in conflitto a causa di alcune complicazioni per la famiglia di Young Hee. Nel frattempo, Philip scopre una nuova verità sul pare, mentre il Pastore Tim rivela di essere al sicuro in Etiopia. Alice si scusa quindi con i Jennings per la reazione avuta in precedenza, ma la coppia di spie inizia a chiedere che la lettera consegnata all'avvocato venga restituita. Quando una missione clandestina del KGB va storta, Gaad viene ucciso accidentalmente in Thailandia.

