THE GOLDBERGS 3 / Anticipazioni puntata 2 febbraio 2017: il primo concerto rock di Adam

THE GOLDBERGS 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, Joi trasmetterà due nuovi episodi di The Goldbergs 3, in prima Tv assoluta. Saranno ll'15° ed il 16°, dal titolo "Il concerto rock" e "Le casalinghiadi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: Adam (Sean Giambrone) vuole partecipare ad un noto concorso a premi che guarda sempre in compagnia di Emmy (Stephanie Katherine Grant). Quando i due scoprono che le selezioni verranno fatte anche nella loro scuola, decidono di partecipare, ma Adam sceglie di gareggiare con il nonno Pops (George Segal) piuttosto che chiederlo all'amica. Questo provoca una frattura nel rapporto con Emmy, dato che la ragazzina lo scoprirà subito. Nel frattempo, Murray (Jeff Garlin) e Barry (Troy Gentile) si dedicano al loro passatempo preferito, guardare gli Eagles in televisione. Per un evento fortuito Bev (Wendi McLendon-Covey) si ritrova a violare i limiti imposti dal marito ed il figlio scopre che porta fortuna. La presenza della moglie durante le partite fa però innervosire Murray, che invece che dire la verità alla moglie, preferisce attribuire tutto alla sua mancanza di conoscenza dello sport. Così Bev chiede aiuto a Bill (David Koechner) per imparare il gioco, spingendo il marito a rivelare la verità. Intanto, Adam scopre che Emmy gli ha mentito e che si sta allenando con Ben (Froy Gutierrez) da diversi mesi, ma vengono entrambi espulsi dalla gara. Con l'arrivo delle multisala in città, Adam aveva finalmente coronato il suo sogno, riuscendo a vedere diversi film pagando un solo biglietto. Fino a che non arriva il giorno del debutto di Porkys nelle sale cinematografiche, uno di quei film che ti fanno diventare uomo ed a cui ovviamente Bev si oppone. Murray invece spinge il figlio ad infrangere le regole, arrivando anche ad accompagnarlo personalmente al cinema. Quando Bev lo scopre, il padre continua a premere perché Adam infranga le regole, ma il ragazzino fa un azzardo e vola fino a Seattle. Nel frattempo, Barry cerca un modo per manifestare il proprio amore a Lainey (AJ Michalka) in occasione di San Valentino, mentre Erica (Hayley Orrantia) è costretta a respingere continuamente le proposte di Geoff (Sam Lerner), che non sembra voler demordere. Dopo diversi tentativi di busti con l'argilla, Barry riesce comunque a colpire la fidanzata con la propria dedizione.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 15 "IL CONCERTO ROCK" - Ognuno dei ragazzini degli anni '80 ha un suo idolo e per Adam il migliore è un cantante comico che fa le parodie di tutte le canzoni. Nel frattempo, Barry si propone come consulente scolastico e supporto terapeutico per gli studenti. Erica ovviamente interviene, dimostrando di essere molto più competente per quel ruolo. Adam cerca di preparare il week end perfetto con Dana, ma tutto quello che organizza finisce solo per allontanarlo dalla fidanzata. Erica e Barry ingaggiano invece una sfida, cercando di guarire il proprio padre dalla depressione. Dopo aver abbandonato la gara, decidono di chiedere l'aiuto del terapeuta della scuola per aiutare Murray.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 16 "LE CASALINGHIADI" - Barry decide di partecipare alle Olimpiadi, con l'aiuto di Adam che cerca di individuare lo sport in cui il fratello potrebbe avere talento. Erica fa notare loro che l'unica attività in cui sono vincenti è il gioco di loro invenzione, "papalla". Nel frattempo, Bev scopre che Murray ha dei problemi con il negozio e che non sta riuscendo a vendere nulla, arrivando a diventare un grande risparmiatore. Bev ovviamente decide di intromettersi nel lavoro del marito, suggerendogli di puntare tutto sul Futon. Adam e Barry invece cercano di far entrare papalla fra i giochi Olimpionici. Dopo aver impedito alla moglie di raggiungerlo in negozio, Murray trova Bev con il Futon ad attenderlo. In pochi istanti riesce a vendere il mobile, ma il marito non è ancora convinto, soprattutto perché non è stato lui a risolvere i problemi di incasso.

