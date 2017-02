THE ORIGINALS 3 / Anticipazioni puntata 2 febbraio 2017: Cami sarà costretta a trasformarsi?

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3 in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il nono, dal titolo "Un fantasma lungo il Mississippi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Klaus (Joseph Morgan) si impegna per prendersi cura di Cami (Leah Pipes), mentre Tristan comunica alla Strige ed a Marcel (Charles Michael Davis) di volere che Van (Lawrence Kao) venga messo a capo della Congrega, in modo che li aiuti nella loro causa. Intanto, Cami viene informata che Kinney (Jason Dohring) ha perso il lavoro a causa del suo comportamento strano, dovuto alla compulsione che Lucien (Andrew Lees) ha usato su di lui. Jackson (Nathan Parsons) invece rivela ad Hayley (Phoebe Tonkin) di essere a conoscenza dei suoi sentimenti per Elijah (Daniel Gillies) ed anche se la moglie non lo ammette apertamente, non nega nemmeno che sia la verità. Non appena Freya (Riley Voelkel) inizia a fare diverse domande sulla Serratura, Tristan capisce che il loro piano sta andando avanti come previsto e le fa rubare l'oggetto magico, anche se i vampiri vengono messi in fuga dall'intervento di Jackson. Cami sorprende invece Kinney sul punto di togliersi la vita con la pistola d'ordinanza e riesce a fermarlo grazie all'aiuto di Klaus. Nel frattempo, Marcel informa Vincent (Yusuf Gatewood) dei piani di Tristan e lo spinge a proporsi come futuro leader della Congrega. Lo stregone lo avvisa tuttavia che se sarà costretto ad usare il proprio potere, non andrà tutto a suo vantaggio come crede. Rebekah invece è succube di un incantesimo che le hanno fatto i vampiri e che la porta ad avere una sete insaziabile, mentre Freya inizia a svenire in continuazione a causa del veleno che le è stato iniettato dagli uomini di Tristan. Non appena la strega riesce a guarire se stessa, fa un piccolo tentativo per liberare anche la sorella dalla maledizione, ma scopre che solo Finn (Casper Zafer) può aiutarla a compiere una magia così potente. Klaus irrompe invece nel loft di Lucien e gli impone di consegnargli l'antidoto per guarire Cami. Anche se Hayley cerca di aiutare Rebekah, l'Originale l'attacca e Finn capisce che non possono fare altro che lasciarla morire. Freya decide di togliere il simbolo dal polso della sorella, pur sapendo che si tratta di una soluzione momentanea. Klaus trova anche il modo di avvicinarsi a Cami, con cui trascorre la loro prima notte di passione. Ore più tardi, mentre l'Ibrido sta dormendo profondamente, Cami si sveglia come in trance e si sgozza. In quello stesso momento, Aurora informa il fratello che finalmente sono liberi.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "UN FANTASMA LUNGO IL MISSISSIPPI" - Klaus mostra una furia senza controllo a causa della morte di Cami, mentre in realtà la terapeuta è già nel pieno della sua trasformazione in vampiro. Aurora infatti l'ha nutrita con il suo sangue, in modo che una volta morta diventasse ciò che Klaus ha sempre evitato di creare. Cami tuttavia non intende cambiare la sua vita fino a quel punto e rifiuta l'aiuto di Klaus per affrontare questo nuovo aspetto. Anche se l'Ibrido insiste diverse volte, la stessa Freya cerca di fargli capire che deve lasciarla libera di decidere quale futuro avere per la sua vita. Nel frattempo, Tristan obbliga Vincent ad attivare la Serratura ed in seguito uccide Jackson, imponendo ad Hayley di assistere al suo omicidio. Invia in seguito il cuore del mannaro agli Originali, dichiarando così l'inizio della guerra. Annuncia anche di essere pronto ad uccidere Hayley per imporre loro che si presentino ad un incontro. Deciso a non perdere Cami, Klaus ordina in seguito alla sorella di rinchiudere la ragazza in una delle stanze con un incantesimo, con all'interno una fiala di sangue con cui possa nutrirsi. La strega tuttavia decide di disobbedire.

© Riproduzione Riservata.