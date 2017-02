The vampire diaries 7 / Anticipazioni e video promo puntata 2 febbraio 2017: Julian pronto a bruciare il corpo di Stefan

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "L' INFERNO SONO GLI ALTRI": VIDEO PROMO - Le avventure dei fratelli Salvatore tornano questa sera, giovedì 2 febbraio 2017, su La5 con il decimo episodio di The Vampire Diaries 7. In questa puntata dal titolo “L’inferno sono gli altri” vedremo Damon ritornare in vita. Sarà Bonnie a informarlo che è “rimasto morto” per ben tre mesi. Nel frattempo Caroline sarà preoccupatissima per Stefan: anche lui giace senza vita e se Julian brucia il suo corpo non potranno più riportarlo indietro. Come ci viene mostrato nel video promo, i due fratelli vampiri si incontreranno di nuovo ma Damon fatica a riprendere contatto con la realtà e sotto l’effetto delle sue visioni arriverà addirittura a fare del male a Caroline mentre Damon proverà a calmarlo: clicca qui per vedere il video promo di The Vampire Diaries 7x10.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il decimo, dal titolo "L'inferno sono gli altri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Valerie (Elizabeth Blackmore) è pronta ad incontrare la Cacciatrice e raccomanda a Stefan (Paul Wesley) di prestare attenzione, dato che Caroline (Candice King) e Damon (Ian Somerhalder) si trovano nelle sue mani. Tre anni prima, gli Eretici ed i Salvatore si riuniscono per celebrare i funerali di Lily (Annie Wersching) e Stefan chiede al fratello di scrivere l'elogio, esattamente come fece in passato. Damon però non mostra alcuna emozione per la morte della madre. Intanto, Caroline partecipa alla mensa per i poveri organizzata durante le feste natalizie, mentre Nora (Scarlett Byrne) manifesta a Bonnie (Kat Graham) la volontà di integrarsi maggiormente nella società, offrendosi di aiutarla nella sua attività per la beneficienza. Mary Louise (Teressa Liane) invece rivela a Valerie di considerarle responsabile della morte dell'Eretica. Stefan e Damon invece continuano a cercare Julian (Todd Lasance) in tutte le città, fermandosi alla fine all'interno di un bar dove trovano l'Eretico. I due fratelli vengono tuttavia circondati dai vampiri amici di Julian, che sono pronti ad attaccarli per ucciderli. Bonnie in quel momento decide di chiedere l'aiuto di Nora perché fermi Julian, mentre Caroline inizia a trattare Alaric (Matthew Davis) con estrema rabbia, a causa della gravidanza. Mary Louise cerca invece di parlare con Nora, ma l'ex fidanzata è convinta che non potranno mai più riprendere la loro relazione. Stefan si infuria con Damon, non solo perché non prova dolore per quanto è successo alla madre, e decide di contattare Valerie perché rapisca Mary Louise in modo da colpire Julian. Non appena Nora scopre quanto sta succedendo, decide di fare altrettanto con Bonnie, schierandosi ancora una volta dalla parte dell'Eretico. Damon e Stefan iniziano quindi ad inseguire Julian, riuscendo a rintracciarlo alla villa dei Salvatore. Qui, l'Eretico si scaglia contro Stefan e lo ferisce con un paletto di legno, ma Damon interviene e lo ferma. Julian tuttavia riesce a trafiggerlo con la daga ed a condannarlo all'Inferno della Pietra della Fenice, facendo altrettanto anche su Stefan.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "L' INFERNO SONO GLI ALTRI" - Dati gli ultimi eventi, Damon viene catapultato in un'altra epoca, in cui è un soldato della Secessione. Uno dei ricordi del vampiro, che è costretto a rivivere in continuazione, tormentato dai sensi di colpa di aver ucciso un suo vecchio amico. Damon affronta quindi sempre la stessa giornata, che inizia con il suo ritorno al campo militare ed all'incarico del Generale di recuperare due disertori che si sono nascosti in una fattoria nelle vicinanze. Una volta sul posto, il vampiro finisce sempre con l'uccidere i civili, anche se ha modo di conversare con la madre, che in quella visione sta proteggendo i disertori. Qualsiasi sia il tentativo di Damon, alla fine si ritrova ad aver messo in atto una strage. Nel presente, Stefan e gli amici cercano di capire perché Damon non si svegli da tre mesi. Dopo aver realizzato di trovarsi in un'inferno senza fine, Damon si ritrova al cospetto degli amici, ma si scaglia contro di loro credendoli parte della visione. Il trucco funziona solo le prime volte, fino a quando Damon non fa realmente male agli amici, che intanto sono riusciti a risvegliarlo.

