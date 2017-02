TYRANT 3 / Anticipazioni puntata 2 febbraio 2017: Leila sale al potere! (finale di stagione)

TYRANT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 2 feebbraio 2017, la Fox trasmetterà l'ultimo episodio di Tyrant 3, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "L'ultimo dittatore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Barry (Adam Rayner) continua a seminare la politica del terrore e decide di dichiarare apertamente guerra ai suoi nemici politici, dichiarando un gruppo di uomini traditori. Fra questi è presente anche Fauzi (Fares Fares), che viene avvisato da Daliyah (Melia Kreiling). La donna lo prega di emigrare all'estero e Fauzi riesce in qualche modo a convincerla a seguirlo per combattere il regime al sicuro. Una volta arrivati al punto di estrazione, Daliyah decide di rivelargli la verità riguardo ai sentimenti che Barry prova nei suoi confronti, che la fanno ancora sentire sicura che non le farà del male. L'uomo le dona un oggetto della figlia, che ha ritrovato di recente in modo casuale, annunciando che la contatterà una volta arrivato sul posto, raccomandandole anche di andarsene al primo segnale di pericolo. Più tardi, Barry scopre che dietro la scomparsa di Fauzi c'è Daliyah, mentre la donna fa un lungo discorso alla popolazione contro il regime di Al-Fayeed. Anche Leila decide di incontrare Daliyah, a cui manifesta il proprio consenso per le parole usate verso la cittadinanza. Nel frattempo, Latif (Tom Kanji) viene catturato e rinchiuso in prigione e durante una visita della sorella, chiede a Nafisa (Annet Mahendru) di uccidere il marito per evitare che la sua morte avvenga invano. La informa dell'esistenza di un farmacista che aderisce alla loro causa, che le fornirà il necessario per portare a termine il compito. Nafisa esegue l'ordine del fratello nell'immediato, ma dopo aver versato il te al marito, decide di impedirgli di bere con una scusa. Hussein (Khaled Abol Naga) a quel punto intuisce che c'è qualcosa che non va ed impone alla moglie di assaggiarlo al posto suo. Molly (Jennifer Finnigan) trova in seguito il modo di affrontare la sua rivale, accusandola di aver approfittato della sua assenza per rubarle il marito. Quando Barry entra nella stanza, la moglie gli impone di scegliere fra la sua amante e la memoria della figlia, spingendolo ad ordinare l'arresto di Daliyah. Più tardi, i militari raggiungono Leila (Moran Atias) su richiesta di Ahmed (Cameron Gharaee), ma Cosgwell (Chris Noth) cerca di far riflettere il Generale (Adam Henderson Scott) sulla possibilità di evitare un'inutile guerra civile. Ottenuto l'allontanamento dei militari, Cosgwell sa che dovrà affrontare il giudizio della Corte Marziale. Barry invece incontra Daliyah nelle celle, ma la donna è fredda nei suoi confronti, soprattutto quando realizza che non si trova lì per liberarla. Annuncia quindi che farà lo sciopero della fame per costringerlo a guardarla morire oppure cambiare le sue scelte.

TYRANT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017 EPISODIO 10 "L'ULTIMO DITTATORE" - Nonostante l'intervento di Cogswell per proteggere Leila, Barry ed il suo governo procedono con la guerra imminente contro il Califfato con l'appoggio delle forze armate americane. La mossa del militare avrà delle conseguenze disastrose per la sua carriera, ma anche a titolo personale, dato il suo coinvolgimento. Molly è l'unica a non essere preoccupata alle conseguenze della sua guerra personale contro Ihab, mentre Barry inizia a realizzare quanto sia rimasto solo e che sta agendo come qualsiasi dittatore. Daliyah continua invece la sua opposizione, mentre si trova ancora imprigionata e fa lo sciopero della fame, decisa a morire pur di non cedere. Un'altra voce interna alla famiglia si solleva per andare apertamente contro Barry e Molly: Sammy. Il ragazzo vuole entrare in qualsiasi associazione che vada pubblicamente contro il governo del proprio padre. Senza Cogswell al ssuo fianco e Fauzi lontano dal Paese, Leila contempla una mossa rischiosa per se stessa, nel momento stesso in cui decide di proclamarsi Presidente in pubblico.

