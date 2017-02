Tina Cipollari / Uomini e Donne, l'incontenibile opinionista sabotata: lo scherzo del microfono, l'attacco a Gemma Galgani (Oggi, 2 febbraio 2017)

TINA CIPOLLARI, L'INCONTENIBILE OPINIONISTA DI UOMINI E DONNE SABOTATA: LO SCHERZO DEL MICROFONO, L'ATTACCO A GEMMA GALGANI (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Incontenibile Tina Cipollari, che continua a movimentare le puntate di Uomini e Donne e in particolare quelle del Trono Over. L'opinionista è diventata il "terrore" di Gemma Galgani, che non riesce a sfuggire alle sue frecciate. La conduttrice Maria De Filippi, però, in questi ultimi giorni si sta prendendo gioco di Tina con qualche scherzo. Il microfono dell'opinionista ieri e oggi ha cominciato a fare i capricci durante il suo eloquio e ciò l'ha mandata su tutte le furie. Tina Cipollari, ben consapevole di essere vittima di uno scherzo, è stata al gioco e ha gridato al complotto, suscitando l'ilarità del pubblico. Oggi, senza curarsi della discussione in studio tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, ha sbottato e poi è uscita dallo studio. L'opinionista per una volta è stata sabotata: abituata a prendersi gioco di corteggiatori e tronisti over (come Gemma per i suoi denti, clicca qui per la foto), Tina è finita nel mirino con un simpatico scherzo.

TINA CIPOLLARI, LO SCHERZO DEL MICROFONO, L'ATTACCO A GEMMA GALGANI - Nonostante gli scherzi a cui è sottoposta in questi ultimi giorni, Tina Cipollari non perde di vista Gemma Galgani e i messaggi che la protagonista del Trono Over manda all'affascinante Giorgio Manetti. «Nella sua mente non è successo niente: il tempo è passato, ma non le entra in testa... È ancorata al ricordo di quando erano insieme» ha dichiarato l'opinionista di Uomini e Donne, che poi si è rivolta direttamente a Gemma Galgani per spiegarle che secondo lei resta a Uomini e Donne perché convinta di poter tornare con Giorgio Manetti. La dura reazione di Tina Cipollari è legata al messaggio inviato dalla Galgani a Manetti: «Caro Giorgio, Mi conosci bene e sai che so apprezzare anche solo un piccolo gesto, una carezza, una parola gentile e tu oggi mi hai distratto dalla tigre Tina facendomi tornare il sorriso! Grazie di cuore Georg… ops Giorgio, ma oggi ti ho rivisto come allora! Notte, Gemma».

