UN PASSO DAL CIELO 4 / Anticipazioni quarta puntata 2 febbraio 2017: Eva farà ingelosire ancora di più Nappi?

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017: LA MORTE DI UNO SCULTORE - La quarta stagione di Un passo dal cielo, che ha visto Daniele Liotti sostituire Terence Hill come Capo della Forestale di San Candido, sta per tornare sul piccolo schermo: oggi, giovedì 2 febbraio 2017, andrà in scena il quarto appuntamento con la fiction targata LuxVide. Per Francesco Neri arriverà un nuovo caso da seguire: proprio durante la festa del Sacro Cuore, tanto attesa aa San Candido, un celebre scultore del luogo viene ritrovato senza vita. Tutte le sue opere sono state portate via, e la casa in cui viveva è completamente bruciata: evidentemente, qualcuno ha scelto di appiccare il fuoco. L’indagine, per Neri, presenterà un’occasione per tornare ad affiancare la moglie Livia, che è decisamente esperta in ambito artistico, e per questo verrà richiesta come una sorta di consulente, nella ricerca della verità. Ma la storia personale di Neri non sarà l’unica ad emergere in questo quarto appuntamento con Un passo dal cielo 4. Eva ha assicurato a Vincenzo di essere innamorata di lui, ma ora dovrà affiancare Fedez nella sua nuova produzione: il rapper invita l’uomo alla festa di inizio riprese, ma come è logico immaginare Nappi non potrà certo andarci al fianco di Eva… Come andrà a finire questa storia?

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 2 FEBBRAIO 2017: EVA E LA SCENA DI NUDO CON FEDEZ - Saranno come sempre due gli episodi di Un passo dal cielo 4 in programma oggi, 2 febbraio 2017, per la quarta serata in compagnia della fiction: tantissima la carne al fuoco, per alcuni personaggi in particolare i tira e molla continueranno. Eccome se continueranno. Per Eva, infatti, le riprese sul set continuano e la giovane si trova a dover girare una scena di nudo insieme al rapper Fedez, ma naturalmente non sa come dirlo al commissario Nappi. Come la prenderà Vincenzo, quando finalmente la notizia arriverà alle sue orecchie? Nel frattempo, Francesco Neri si trova ad indagare sull’aggressione ad un fotografo naturalista, forse compiuta da una tigre in libertà per i boschi di San Candido. Ma cosa è successo? Anche per il nostro leader della Forestale non mancheranno altri grattacapi, legati all’amore e alla famiglia: sua moglie Livia sta male, ma rifiuta di andare in ospedale…

UN PASSO DAL CIELO 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - In attesa di scoprire che cosa succederà nei nuovi episodi di Un passo dal cielo 4, rivediamo come è andata la settimana scorsa. Continua l'accordo lavorativo ed amoroso tra la bella Eva ed il rapper Fedez e l'unico a non trarre giovamento da questa situazione è Vincenzo, il fidanzato di Eva. Quest'ultimo ha infatti ascoltato per caso alcune parole di Fedez che confessava che se fosse stato nei panni di Vincenzo non avrebbe mai accettato questo accordo. Intanto, una giovane donna di nome Ada è stata trovata nel bosco coperta di ferite e priva di sensi: Francesco, il capo della forestale, ha riconosciuto il suo volto e si è precipitato dal comandante della polizia. Qui Francesco gli ha confessato che la ragazza fa parte di una comunità "Maestro" e che molto probabilmente è stata ridotta così proprio da chi doveva proteggerla, il maestro. Quest'ultimo invece accusa Francesco. All'accusa del maestro si aggiunge anche la dichiarazione di Emma, che ritiene di aver visto Francesco in compagnia di Ada proprio qualche ora prima che venisse ritrovata nel bosco. A questo punto Vincenzo decide di approfondire e scopre che il capo della forestale, nonché suo amico, ha alle spalle una denuncia per violenza domestica e così convoca la sua ex moglie per saperne di più. Tommaso e Anna sono sempre più vicini e Natasha li becca nel bosco in atteggiamenti equivoci, ma non dice nulla al suo fidanzato e va avanti facendo finta di niente. Cristina, la sorella di Huber, invece è sempre più convinta di voler aiutare Vincenzo e gli confessa di aver capito come far saltare il contratto, ovvero fingerà di essere attratta da Fedez e gli scatterà una foto in atteggiamenti equivoci: ma qualcosa va storto, infatti rischia di ammazzarlo, ma non contenta prima di andare via ruba anche il suo cellulare. Emma vuole vederci chiaro e decide di affrontare Francesco che messo alle strette le racconta tutta la verità, del perché il suo matrimonio è finito, della morte di suo figlio e della decisione di sua moglie Livia di entrare a far parte della comunità del Maestro. Ada intanto si è risvegliata e interrogata dalla polizia confessa il nome del suo aggressore, Francesco, quest'ultimo non ci sta e corre dal Maestro, il vero colpevole di tutta questa situazione. Tommaso intenzionato a recuperare il rapporto con Natasha corre a casa con un mazzo di fiori ma vede che la sua donna sta baciando il suo ex fidanzato nonché padre di suo figlio. Senza pensarci troppo va via e per ripicca si rifugia tra le braccia di Anna, ignaro che Natasha aveva subito respinto il gesto del suo ex perché ancora innamorata di Tommaso. Francesco continua ad investigare e trova le prove che lo scagionano ovvero che un membro della comunità ha organizzato tutto per incastrarlo, dalle telecamere al pestaggio della consenziente Ada, la quale spinta dal maestro, dichiara di essere stata lei l'artefice e che il maestro non c'entra assolutamente nulla. Emma capisce di aver sbagliato a dubitare di Francesco e gli chiede scusa, lo bacia e scappa via intanto il maestro ribadisce che sarà lui ad uscire vincitore dalla loro lotta che va ormai avanti da molto tempo. Vincenzo invece finalmente riesce a confessare ad Eva di essere geloso di Fedez, ma lei lo tranquillizza dicendogli che si tratta soltanto di lavoro. A peggiorare il loro equilibrio già precario, è l'arrivo al b&b della madre del comandante Nappi, giunta in Alto Adige con l'intenzione di vederci meglio in questa nuova storia d'amore di suo figlio. Durante la sua ora di jogging quotidiana, Francesco assiste ad un rapimento, si tratta del dottore del paese che stando alle dichiarazioni di sua moglie e di sua figlia, non aveva nemici ma era stato truffato da una nuova finanziaria. Da questo momento in poi partono le investigazioni congiunte della polizia e della guardia forestale e Francesco si imbatte in una sua vecchia conoscenza, un ex militare che dopo un incidente sul lavoro ha perso tutto. Una serie di coincidenze portano Francesco a dubitare del suo collega che si rivelerà essere proprio l'artefice del rapimento. Spinto dal comandante, confesserà di averlo fatto soltanto perché era stato truffato dalla finanziaria che gli aveva consigliato proprio il medico di suo figlio, sordo dalla nascita. Infatti, il dottore non solo consigliava ai suo pazienti di stipulare polizze con questa finanziaria ma prendeva la percentuale su ogni contratto portato a termine. Scoperto l'imbroglio, le forze speciali hanno fermato il rapitore ma hanno anche arrestato il medico, complice di una truffa.

