UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Angela intende lottare per amore (oggi, puntata 2 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: ANGELA NON RINUNCIA A FRANCO! - Da diverse settimane, le puntate di Un posto al sole continuano a concedere ampio spazio ai problemi sentimentali di Angela e Franco, che hanno perso la fiducia l'uno nei confronti dell'altra. Mentre Boschi accusa la compagna di avere voltato le spalle a lui e a Nunzio, lei appare giorno dopo giorno più delusa e stanca di questo atteggiamento infantile, che ha finito per innervosire anche la piccola Bianca. Ma la questione subirà un'importante svolta nella puntata odierna della soap partenopea: in essa, infatti, Angela giocherà a carte scoperte decidendo di ricorrere ad una persona in grado di aiutare lei e Franco. Si tratterà di un professionista esperto in problemi di coppia, ma basterà per evitare quella che sembra un'inevitabile rottura? E, soprattutto, come reagirà Franco di fronte a questa scelta? I problemi nel clan Poggi riguarderanno anche Niko, ancora alle prese con la sua indecisione tra Beatrice e Susanna. Le due ragazze hanno conquistato, anche se con caratteri nettamente diversi il suo cuore, ma quale delle due sarà davvero la sua preferita? Anche per Renato i problemi non mancheranno, dopo avere scoperto il bacio tra Nadia e Alberto, che ha di fatto confermato i sospetti di Raffaele. Poggi continuerà a nascondere a tutti questa sua scoperta, dando anche l'impressione di alleggerire la tensione con Nadia durante la cena organizzata in casa Giordano da Raffaele e Ornella. Eppure la crisi sarà ancora molto lontana dall'essere superata...

