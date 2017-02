UNA VITA/ Anticipazioni italiane e spagnole: Martin e Casilda diventano marito e moglie in carcere

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARTIN E CASILDA SI SPOSANO IN CARCERE - Non tutto sarà facile nelle puntate spagnole di Una vita, per alcuni dei protagonisti più amati del programma. Il riferimento non potrà che andare a Casilda che, suo malgrado, porterà in chiesa la bomba (nascosta in un vaso) che esploderà uccidendo Maximiliano. Se in un primo momento sarà proprio lei ad essere accusata di questa tragedia, per evitare che venga condannata, sarà Martin ad ammettere le sue colpe e ad essere arrestato. In un primo momento Casilda sarà furiosa con lui, ma poco dopo si renderà conto che neppure il ragazzo era stato la mente dell'attentato. A quel punto per la coppia giungerà il momento di dichiarare il proprio amore, decidendo di convolare a giuste nozze nella peggiore delle situazioni. Casilda e Martin si sposeranno in carcere, preoccupati persino che il garzone venga condannato a morte per quanto accaduto ad Acacias 38. Per fortuna, grazie alla difesa di Felipe e a nuove leggi che porteranno alla libertà dei dissidenti politici, Martin verrà liberato. Sarà questo l'inizio di una longeva storia d'amore con la moglie Casilda!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: MAURO COSTRETTO AD ARCHIVIARE IL CASO? - Le manipolazioni di Cayetana potrebbero presto avere i risultati da lei sperati. Ce ne renderemo conto nella puntata di Una vita di oggi pomeriggio nella quale Peirò chiederà di archiviare il caso della vedova De La Serna, in riferimento alla sparizione di German e Manuela (i cui corpi non sono mai stati ritrovati). Per San Emeterio sarà un duro colpo, soprattutto perché sentirà di essere molto vicino alla verità grazie all'aiuto di Teresa. Per questo chiederà al suo superiore ancora qualche giorno di proroga, cercando di velocizzare le indagini grazie all'aiuto della maestra. Quest'ultima non avrà più tempo da perdere e dovrà completare i tasselli del suo doloroso passato, chiarendo il ruolo avuto sia da Cayetana che da Fabiana. Sarà Felipe a correre in soccorso di Mauro, permettendo a Teresa di frequentare la soffitta, con la scusa di insegnare a leggere e scrivere a Lolita. Basterà per chiarire i lati ancora oscuri di questa vicenda?

© Riproduzione Riservata.