Anticipazioni Una Vita/ Puntata 3 febbraio 2017: Felipe furioso, Leonor è nei guai?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: LA FURIA DI FELIPE CON LEONOR - Tra i tanti problemi che dovranno affrontare gli abitanti di Acacias 38 nella puntata di Una vita di domani, non potranno mancare le discussioni tra i coniugi Alvarez Hermoso. L'argomento di attrito sarà il romanzo di Leonor ' Servire e tacere' nel quale Felipe e Celia hanno riconosciuto alcuni aspetti della loro vita di coppia. Furioso per essere diventato lo zimbello di tutto il quartiere, l'avvocato deciderà di affrontare la giovane Hidalgo, accusandola di averlo deriso pubblicamente. L'uomo riterrà che Leonor abbia voluto fare soldi facili, spiattellando ai quattro venti le storie e i problemi dei vicini di casa, raccontati dagli occhi delle domestiche. Non sarà questo, però, il solo problema che Felipe e Celia dovranno affrontare. La coppia continuerà a fare il doppio gioco, fingendo di appoggiare allo stesso tempo sia Cayetana che l'ispettore Mauro. Finiranno per cacciarsi nei guai?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: MARTIN APRE GLI OCCHI A CASILDA? - La puntata di Una vita di domani sarà decisiva per quanto riguarda l'operazione di Rosina e il suo allontanamento da Acacias 38. La madre di Leonor sarà ormai prossima all'intervento di chirurgia estetica ma nessuno, ad esclusione di Casilda, sarà a conoscenza delle sue vere intenzioni. E mentre i dubbi cominceranno ad attanagliare la mente della signora Hidalgo, tanto da spingerla a tornare indietro sui suoi passi, Casilda si confronterà con Martin riguardo le vere intenzioni della sua padrona. L'ex soldato, che ha visto l'amica strappare la missiva consegnatole da Maximiliano, cercherà di riportarla alla ragione, dicendole che i familiari di Rosina hanno tutto il diritto di conoscere la verità, soprattutto nel caso alla donna accada qualcosa durante l'operazione. A questo punto la domestica non saprà più cosa fare: tradire la sua padrona o comportarsi nel modo più sensato, raccontando tutto a Leonor e Maximiliano?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: TERESA FREQUENTA LA SOFFITTA - Non ci sarà tempo da perdere per Teresa e Mauro se vorranno che la verità sull'identità di Cayetana venga svelata al più presto. Sarà per questo che nella puntata di Una vita di domani la maestra continuerà a frequentare la soffitta, approfittando dell'autorizzazione di Felipe, data per insegnare a leggere e a scrivere a Lolita. Tutto dovrà essere chiarito prima che il caso della vedova De La Serna venga archiviato, come ordinato da Peirò. Ed in effetti i risultati non tarderanno ad arrivare grazie alla frequentazione di Teresa con Fabiana: quest'ultima riporterà alla mente i ricordi del suo doloroso passato, lasciando la maestra visibilmente turbata di fronte a quasi pensieri. La stessa Fabiana non ci metterà molto a rendersi conto che quella ragazza avrà qualcosa da nascondere, i suoi sospetti la porteranno ad affrontarla senza mezzi termini. La verità sulle vere origini di Cayetana verrà presto svelata?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: RAMON PRENDE LA SUA DECISIONE - Giungeranno finalmente buone notizie per Ramon e Trini nella puntata di Una vita di domani? O la coppia dovrà fare ancora i conti con gli intrighi di Lourdes? Purtroppo non sono buone le notizie che arrivano dalle anticipazioni ufficiali, che confermano come la dark lady e la sua antipatica figlia continueranno ad avere ancora tra le mani il signor Palacios. Dopo avere appreso che il marito non ha mai smesso di amare la sua seconda moglie, Lourdes sembrerà pronta a trasferirsi in Argentina, lasciando definitivamente la Spagna. Ma si tratterà solo della sua ennesima manipolazione: trovandosi di fronte ad un nuovo ultimatum, Ramon sarà ancora costretto ad assecondare i desideri della figlia. Temendo di perderla per sempre, nel caso in cui Lourdes dovesse partire, Ramon sceglierà nuovamente la moglie, ponendo fine a qualsiasi speranza di felicità insieme a Trini. La delusione da parte di quest'ultima sarà inevitabile, ma basterà a convincerla a rassegnarsi?

