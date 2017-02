UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani apre con Michele e chiude col resto? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: AD UN PASSO DAL NUOVA LOVE STORY DI GEMMA GALGANI (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Nel corso della giornata di ieri, esattamente come succederà anche oggi pomeriggio, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne che ci condurrà dritti verso il weekend. La redazione del programma infatti, ha nuovamente cambiato la "programmazione" over/classico mandando in onda il lunedì e il martedì la parte giovane per poi terminare la settimana con dame e cavalieri. Naturalmente, anche la puntata trasmessa ieri, mercoledì 1 febbraio 2017 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 14.45, si è aperta con le nuove dinamiche e gli sviluppi "amichevoli" tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, la dama e il cavaliere più amati del trono over. La puntata si è tradizionalmente aperta con lo sfogo di Gemma dietro le quinte della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. La Galgani ha affermato di aver trovato proprio di cattivo gusto le nuove esternazioni di Tina Cipollari e la presa in giro portando in studio la piccola dentiera che saltellava. Tina ha nuovamente indossato la dentiera anche in studio invitando Gemma a fare un selfie insieme (il riferimento a "Selfie - Le cose cambiano", la trasmissione condotta da Simona Ventura che le ha dato la possibilità di rifarsi i denti) e, nonostante il trambusto, Gemma ha affermato di avere apprezzato la carezza di Giorgio Manetti e la risposta ad un suo messaggio. Tina però, ha rotto nuovamente l'idillio affermando che il gesto tanto apprezzato era in realtà una sua idea. Gemma in puntata ha avuto modo di confrontarsi anche con Giuliano, cavaliere che stava conoscendo ma che ha preferito mandare via. Il parterre dello studio quindi, si è nuovamente acceso accusando la dama di fare restare tutti solo per poi mandarli via. Michele nel frattempo, si è fatto avanti ancora una volta confidando che lui darebbe volentieri un bacio a Gemma e così, Cristina (dama che sta frequentando) ha affermato di non crederci assolutamente mentre Tina ha giudicato la presa di posizione del cavaliere solo come una spasmodica voglia di telecamere puntate addosso. Da questo momento in poi però, si apriranno gli scenari proprio della nuova conoscenza tra Gemma e Michele, come andrà a finire?

