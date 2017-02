UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Lidia Vella parla di Sonia Lorenzini e dell’eliminazione di Calabrese “Via perchè bugiardo” (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: ALESSANDRO CALABRESE VIA PERCHÉ NON ERA SINCERO, PAROLA DI LIDIA! (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Il trono classico di Uomini e Donne sta vivendo notevoli momenti di "tensione" e pathos. Dal trono di Sonia Lorenzini a quello di Manuel Vallicella, i nuovi tronisti della seconda stagione del programma, stanno regalando al pubblico piacevolissime novità. Al momento infatti, l’unico sereno sembra esser Luca Onestini che, dopo la recente eliminazione di Angela, prosegue serenamente diviso tra Soleil e Giulia (alla quale ha dato anche un bacio). Manuel Vallicella è tormentatissimo nonostante siano arrivate per lui nuove ragazze che hanno immediatamente catturato la sua attenzione. Il ragazzo super tatuato però, ha raccontato durante l’ultima registrazione, di soffrire di forte ansia e di avere problemi anche ad uscire e dormire in quanto, questo “impegno” forse gli appare troppo “gravoso” da poter sopportare. Per scoprire cosa deciderà però, bisognerà aspettare per forza di cose la nuova registrazione e, come ben sapete, il trono classico tornerà in pista presso gli Studi Elios, dopo l’11 febbraio 2017. Maria De Filippi infatti, si è abbondantemente portata avanti con le registrazioni dei suoi programmi attualmente in onda, da C’è posta per te ad Amici e – per l’appunto – Uomini e Donne. Sanremo infatti, terminerà proprio l’11 febbraio e quindi, Maria solo dopo quella data potrà nuovamente tornare negli studi romani per le nuove registrazioni. Anche il trono di Sonia Lorenzini si è presentato decisamente complicato e, la presenza in studio di Mario Serpa non ha migliorato la situazione. L’ex corteggiatore infatti, è tornato alla corte di Maria in qualità di opinionista nella speranza di poter “sbugiardare” proprio la sua nemica. Sonia però, proprio di recente ha eliminato due personaggi chiave: Alessandro Calabrese e Luca Rufini. Mentre del secondo non le importava quasi nulla, con il primo ha avuto qualche dubbio ma, la fine della storia con Lidia Vella e le successive bugie dell’ex pugile romano, hanno fatto in modo che la tronista non si fidasse affatto. “Maria De Filippi ha scelto una tronista con carattere e tanta personalità, perciò non poteva andare diversamente. Ha detto di aver silurato Alessandro perché per lui non prova attrazione fisica, ma credo che le bugie che ha raccontato abbiano avuto un peso”, ha raccontato Lidia Vella tra le pagine del settimanale Nuovo Tv e, a conti fatti, sembra proprio avere ragione.

