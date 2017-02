Uomini e Donne / Anticipazioni Trono Over: Daunia Cesari innamorata? Appuntamento per San Valentino (Oggi, 2 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: DAUNIA CESARI HA TROVATO L’AMORE? APPUNTAMENTO PER SAN VALENTINO – Tra i protagonisti del passato del trono over di Uomini e Donne, una delle dame più amate è sicuramente Daunia Cesari. Bella, indipendente, simpatica e ironica ma ancora single. Daunia Cesari, infatti, dopo aver cercato l’amore in tv non è ancora riuscita a trovare un uomo che la rende felice e che le regali la favola d’amore che sognano tutte le donne. Tuttavia, in vista di San Valentino, nella vita della bellissima ex dama potrebbe esserci una bella novità. Daunia, infatti, su Facebook, ha annunciato di avere un appuntamento. Peccato, però, che si tratti di un appuntamento di lavoro. “Mai una gioia”, annuncia così la Cesari che continua a lanciare appelli sui social nella speranza di trovare il principe azzurro che aspetta da una vita. Gli ammiratori invitano Gemma a non arrendersi e a continuare a guardarsi intorno e chissà che prima o poi non incontri il suo uomo ideale al supermercato come è successo alla sua ex collega di trono, Rossella Bova.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI DICE ADDIO ALLA TRASMISSIONE? – Gemma Galgani, nel corso degli ultimi sette anni, è diventata un volto molto noto del piccolo schermo. La sua permanenza nel parterre del trono over di Uomini e Donne, però, potrebbe avere i giorni contati. Gemma, infatti, è stata paparazzata in compagnia del cavaliere Michele accanto al quale appare felice e sorridente come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Del suo nuovo flirt, Gemma Galgani non ha ancora parlato in trasmissione ma nel corso della prossima registrazione, Maria De Filippi punterà sull’argomento in questione. Di fronte alla nuova storia, la conduttrice del trono over potrebbe chiedere a Gemma Galgani se intenda continuare a partecipare alla trasmissione o se sia già pronta per lasciare il programma. Gemma che, negli anni scorsi, più volte si è detta pronta a lasciare il programma, cosa deciderà di fare? I fans della trasmissione sono sicuri che il momento dell’addio della Galgani non sia ancora arrivato.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: TINA CIPOLLARI E GIORGIO MANETTI A CASA? – Esattamente come Gemma Galgani, anche Tina Cipollari e Giorgio Manetti potrebbero lasciare Uomini e Donne. Il loro, però, non sarebbe un addio volontario ma forzato. Aumentano sempre di più, infatti, le lamentele del pubblico, stanchi di assistere per puntate intere allo show di Giorgio e Tina contro Gemma. Se inizialmente le discussioni tra la bionda opinionista e la dama storica del programma di Maria De Filippi divertivano il pubblico, da qualche tempo, non è più così. Sui social, sono davvero tanti i commenti contro Tina e Giorgio, rei di prendere in giro una signora che cerca solo un po’ d’amore. Maria De Filippi, dunque, manderà a casa sia Tina che Giorgio? Difficile rispondere a tale domanda così come è difficile immaginare Uomini e Donne senza la bionda opinionista.

